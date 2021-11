AX Armani Exchange Milano potrà tornare a schierare un roster a pieno organico. Tommaso Baldasso andrà a completare il reparto italiani rimpiazzando Riccardo Moraschini, sospeso ormai da un mese Fortitudo Kigili Bologna, dove stava viaggiando a 5.8 punti di media a partita con il 38.5% dall'arco. Alla ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali, l'potrà tornare a schierare un roster a pieno organico.andrà a completare il reparto italiani, sospeso ormai da un mese per essere risultato positivo a uno steroide stimolante . Baldasso, play-guardia di 192 cm, 24 anni il prossimo 29 gennaio, arriva dalla, dove stava viaggiando a 5.8 punti di media a partita con il 38.5% dall'arco.

Il giocatore rientra nel progetto sia in termini di prospettiva (ha firmato un biennale) sia di carta assicurativa per tamponare eventuali problemi di infortuni. Nelle ultime giornate, con la squalifica di Moraschini e i problemi fisici di Davide Alviti, l'Olimpia ha giocato un paio di partite di campionato con soli 10 senior, chiedendo un extra-sforzo ai suoi veterani (Gigi Datome e Nik Melli in primis) che mal si concilia con il calendario serratissimo di Eurolega.

Ad

Happy Casa Brindisi, reduce da due sconfitte consecutive dopo essere stata a lungo la seconda forza del campionato. La partita sarà trasmessa in Baldasso è atteso a debuttare domenica 5 dicembre in occasione della decima giornata: sarà già una prova del fuoco, perché l'Olimpia farà visita alla, reduce da due sconfitte consecutive dopo essere stata a lungo la seconda forza del campionato. La partita sarà trasmessa in LIVE-Streaming su Discovery+ dalle ore 17.00.

Serie A Milano travolge Treviso e fa 9 su 9 in campionato IERI A 18:21

"Abbiamo portato a Milano un ragazzo giovane, che seguivamo da tempo e che occupa un ruolo in cui, visto il nostro calendario, è importante avere alternative", il commento del gm biancorosso, Christos Stavropoulos.

"Sono molto contento di aver ricevuto la chiamata di coach Ettore Messina e di questa opportunità - le prime parole in biancorosso di Baldasso -. Milano è una società di altissimo livello: nella carriera di un giocatore rappresenta spesso un punto di arrivo, ma in questa occasione per me deve essere vista come un punto di partenza per lavorare, crescere, migliorare e rendermi utile a una grandissima squadra. Non vedo l’ora di iniziare".

Highlights: Milano-Treviso 85-55

Serie A Olimpia Milano, Riccardo Moraschini positivo all'antidoping 21/10/2021 A 15:12