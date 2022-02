parquet del Mediolanum Forum, perché l'AX Armani Exchange domina completamente la sfida contro Pesaro e centra il 10° successo casalingo in questo campionato, allungando sul +2 in classifica rispetto alla fino al 17', ma nel 3° quarto Pesaro incassa un tremendo 17-0 e viene spazzata via dall'ottima prova dell'Olimpia. L’idea della Carpegna Prosciutto è chiara fin da subito: cercare di costruire tiri ad alta percentuale nel pitturato, nonostante l’Olimpia sia una delle squadre che concede meno in termini di percentuali da due punti in questo campionato. I due falli spesi in meno di 2’ da Leonardo Demetrio, complicano però un po’ le cose, anche perché Nicolò Melli comincia a dominare sul parquet con giocate fondamentali e da all-around player consumato qual è. Sul 10-7 matura il break dei padroni di casa (9-2). Devon Hall sale infatti in cattedra con ottime letture, Davide Alviti lo segue a ruota e sblocca Milano da oltra l’arco dei 6.75 (oltre a regalare ottimi assist ai compagni), così coach Banchi è costretto a spendere un timeout per spezzare il ritmo avversario (19-9). La squadra di coach Messina prende il controllo dei tabelloni e inizia a spadroneggiare anche a rimbalzo offensivo, specie dopo l’ingresso sul parquet della coppia Biligha-Ricci, garantendosi quegli extra-possessi utili a firmare il 23-12 a fine 1° quarto. Non c'è praticamente storia sul, perché l'domina completamente la sfida contro Pesaro e centra ilin questo campionato, allungando sul +2 in classifica rispetto alla Virtus Segafredo Bologna . Le resistenze della squadra allenata da Luca Banchi durano, ma nel 3° quarto Pesaro incassa un tremendoe viene spazzata via dall'ottima prova dell'Olimpia. L’idea della Carpegna Prosciutto è chiara fin da subito: cercare di costruire tiri ad alta percentuale nel pitturato, nonostante l’Olimpia sia una delle squadre che concede meno in termini di percentuali da due punti in questo campionato. Ispesi in meno di 2’ da, complicano però un po’ le cose, anche perchécomincia a dominare sul parquet con giocate fondamentali e da all-around player consumato qual è. Sul 10-7 matura il break dei padroni di casa (9-2).sale infatti in cattedra con ottime letture,lo segue a ruota e sblocca Milano da oltra l’arco dei 6.75 (oltre a regalare ottimi assist ai compagni), così coach Banchi è costretto a spendere un timeout per spezzare il ritmo avversario (). La squadra di coach Messina prende ile inizia a spadroneggiare anche a rimbalzo offensivo, specie dopo l’ingresso sul parquet della, garantendosi quegli extra-possessi utili a firmare il

Nicolò Melli realizza la "menegata" del 20° turno di LBA

Pesaro si aggrappa alle giocate individuali di Tyrique Jones, unico giocatore ospite capace di fare male alla difesa milanese, mentre l’AX Armani Exchange comincia a bombardare dall’arco. Il tiro pesante è ossigeno puro per i biancorossi di casa, che incappano in una striscia di sette errori consecutivi da due punti prima della penetrazione di Troy Daniels. Vincent Sanford prova allora a riaprire un po’ la sfida con un break personale (0-5), ma l’Olimpia ci mette davvero poco a ritrovare la giusta via. Trascinata soprattutto dalle invenzioni di Hall e dal buon pomeriggio di Kaleb Tarczewski, la squadra di coach Messina riallunga infatti sul 42-27 a metà gara e sembra in totale controllo di questa sfida. A inizio ripresa, al netto delle perduranti difficoltà offensive – tre palle perse consecutive e oltre 8’ senza trovare punti – la Carpegna Prosciutto sembra aver proprio smarrito quell’intensità necessaria per poter competere su un parquet così difficile da espugnare. Tarczewski prosegue invece nella sua ottima prova personale, firmando i canestri che lanciano Milano sul +24 (51-27) al 25’ di gioco e fanno infuriare coach Luca Banchi.

Il 2/2 in lunetta di Doron Lamb ferma l’impressionante break casalingo (17-0), mentre il primo canestro su azione lo realizza Davide Moretti ma soltanto dopo oltre 9’ di estreme difficoltà offensive per gli ospiti. La Carpegna Prosciutto ritrova smalto in attacco negli ultimi possessi del 3° quarto, ma Trey Kell mantiene ampio il margine di vantaggio. Una frazione da incubo per Pesaro: a fronte di quattro canestri segnati dal campo, maturano infatti 5 turnover e percentuali davvero pessime da due punti (8/24 di squadra), con una differenza di valutazione che recita 36 a 3 per l’Olimpia. Il 4° quarto è sostanzialmente puro garbage time, con Alviti che sistema il proprio tabellino (12 punti, con anche 8 rimbalzi e 2 stoppate) per la miglior prova stagionale in maglia Olimpia e il riconoscimento di MVP del match, mentre Paul Biligha si prende la scena con una serie di grandi giocate, non solo difensive, facendo divertire i presenti al Forum.

Il tabellino

AX Armani Exchange Milano - Carpegna Prosciutto Pesaro 91-57

Milano : Kell 10, Melli 4, Grant 12, Tarczewski 12, Ricci 6, Biligha 10, Hall 6, Baldasso 10, Daniels 7, Alviti 12, Bentil 2, Datome n.e. All. Messina.

: Kell 10, Melli 4, Grant 12, Tarczewski 12, Ricci 6, Biligha 10, Hall 6, Baldasso 10, Daniels 7, Alviti 12, Bentil 2, Datome n.e. All. Messina. Pesaro: Moretti 8, Tambone 6, Stazzonelli n.e., Lamb 15, Zanotti 2, Sanford 8, Larson 3, Demetrio, Delfino 2, Jones 13. All. Banchi.

