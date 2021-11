Vanoli Cremona - AX Armani Exchange Milano 86-93

16 punti dell'ultimo riposo, un margine frutto di un terzo periodo da 12-28 che stordirebbe chiunque, sulla Vanoli non ha quasi effetto. Cremona non ha timori e nemmeno indole arrendevole. E sarà così fino a che coach Paolo Galbiati siederà su quella panchina. In un quarto periodo folle, la Vanoli rientra fino al -1, con in mano il pallone del sorpasso. Ma, dopo aver accolto di tutto, il ferro del PalaRadi torna nemico. E l'Olimpia, riaffidatasi ai suoi veterani, può piazzare la sgasata decisiva per tagliare il traguardo sudata, ma indenne. È la settima vittoria in fila per la squadra di coach Ettore Messina, ancora imbattuta, Il PalaRadi è un campo su cui Milano soffre. Ormai è una tradizione. E la forbice didell'ultimo riposo, un margine frutto di un terzo periodo dache stordirebbe chiunque, sulla Vanoli non ha quasi effetto. Cremona non ha timori e nemmeno indole arrendevole. E sarà così fino a che coach Paolo Galbiati siederà su quella panchina. In un quarto periodo folle, la Vanoli rientra, con in mano il pallone del sorpasso. Ma, dopo aver accolto di tutto, il ferro del PalaRadi torna nemico. E l'Olimpia, riaffidatasi ai suoi veterani, può piazzare la sgasata decisiva per tagliare il traguardo sudata, ma indenne. È laper la squadra di coach Ettore Messina, ancora imbattuta, buona per tenere la vetta della classifica in solitaria e riallungare a +4 sulla Virtus Bologna, in risposta al ritorno al successo dei campioni d'Italia contro la VL Pesaro nell'anticipo del sabato sera

Ad

Milano vince la partita due volte, forse anche tre, se consideriamo l'approccio potente in cui sembra poter fare subito il vuoto sfruttando la forza dei lunghi (Melli e Tarczewski segnano i primi 14 punti di squadra). Ma, quando Cremona assorbe la prima spallata alzando il ritmo e il numero dei possessi, l'Olimpia stride, soprattutto con le seconde linee. E la parità perfetta all'intervallo lungo (45-45) rende pieno omaggio a una Vanoli capace di mettere in grande difficoltà la miglior difesa del campionato.

Eurolega Gigi Datome è rinato nella big-ball di Milano 05/11/2021 A 11:18

Milano chiude la porta a doppia mandata al rientro dagli spogliatoi. La difesa torna di livello Eurolega. La qualità dei lunghi è nuovamente un fattore. Nik Melli ne spara 20, nella sua miglior serata offensiva della stagione. Dinos Mitoglou ne aggiunge 14 segnando da ogni posizione. Kaleb Tarczewski continua a crescere mostrando muscoli e grinta (11). L'esperienza dei veterani spadroneggia, da Sergio Rodriguez (17+7 assist) a Gigi Datome (8+4 rimbalzi). Anche la panchina dà sostanza, e il risultato sono 28 punti sparati con una scioltezza da prima della classe. Sul fronte opposto, Cremona scivola lentamente verso gli Inferi: 5/17 dal campo nel terzo quarto, e addio a quell'aria sbarazzina del primo tempo.

Le rotazioni tolgono ritmo. La chimica si sfalda. Il vantaggio in doppia cifra abbondante si traduce in una mina vagante a livello mentale. E Cremona, con ormai nulla da perdere, può scatenare i suoi cavalli di razza. La pistola di Jalen Harris (21) torna a fumare. Accompagnata, questa volta, anche da quella di Malcolm Miller: 18 con 4/7 dall'arco (season-high), una sentenza. La grinta di David Cournooh (11) e i balzi di Jamuni McNeace (11+6 rimbalzi) fanno da pilastro ai siluri dei due esterni americani. E mentre l'Olimpia ammassa palle perse e primi ferri, Cremona rosicchia punto su punto, sognando un pomeriggio da film. Ma, come tre giorni fa contro il Barcellona , l'approccio del quarto periodo è ancora rischioso.. Il vantaggio in doppia cifra abbondante si traduce in una mina vagante a livello mentale. E Cremona, con ormai nulla da perdere, può scatenare i suoi cavalli di razza. La pistola di(21) torna a fumare. Accompagnata, questa volta, anche da quella di: 18 con 4/7 dall'arco (season-high), una sentenza. La grinta di(11) e i balzi di(11+6 rimbalzi) fanno da pilastro ai siluri dei due esterni americani. E mentre l'Olimpia ammassa palle perse e primi ferri, Cremona rosicchia punto su punto, sognando un pomeriggio da film.

Milano ha più fisico, più tecnica, più esperienza e più lucidità mentale per gestire le volate punto-a-punto, anche fuori casa. Sergio Rodriguez torna a dettare tempi e legge. Nik Melli, MVP assoluto, riprende a muovere la retina quando conta. Così come Devon Hall, glaciale in un'altra serata super-produttiva da factotum (15 in 23 minuti dalla panchina). Come tre giorni fa, la chiude il Chacho, con il più classico dei suoi movimenti in step-back dal palleggio. Il traguardo è tagliato, ma è soltanto un piccolo passettino per vivere con minor pressione l'ennesimo tour de force in arrivo della stagione. Venerdì 12 novembre Milano sarà in trasferta a Istanbul contro il Fenerbahçe, tornerà al Forum per ospitare la UnaHotels Reggio Emilia domenica 14 (ore 18.30, Kazan e San Pietroburgo. Ma il finale è biancorosso.per gestire le volate punto-a-punto, anche fuori casa. Sergio Rodriguez torna a dettare tempi e legge. Nik Melli, MVP assoluto, riprende a muovere la retina quando conta. Così come, glaciale in un'altra serata super-produttiva da factotum (15 in 23 minuti dalla panchina). Come tre giorni fa, la chiude il Chacho, con il più classico dei suoi movimenti in step-back dal palleggio. Il traguardo è tagliato, ma è soltanto un piccolo passettino per vivere con minor pressione l'ennesimo tour de force in arrivo della stagione. Venerdì 12 novembre Milano sarà in trasferta a Istanbul contro il, tornerà al Forum per ospitare ladomenica 14 (ore 18.30, LIVE-Streaming su Discovery+ ) e ripartirà per un doppio turno di Eurolega con due trasferte consecutive in Russia, tra

Cremona : Spagnolo 5, Harris 21, Pecchia 5, Tinkle 5, McNeace 11; Sanogo 7, Poeta 3, Cournooh 11, Miller 18. N.e.: Vecchiola, Agbamu. All.: Galbiati.

: Spagnolo 5, Harris 21, Pecchia 5, Tinkle 5, McNeace 11; Sanogo 7, Poeta 3, Cournooh 11, Miller 18. N.e.: Vecchiola, Agbamu. All.: Galbiati. Milano: Rodriguez 17, Grant 6, Datome 8, Melli 20, Tarczewski 11; Ricci, Biligha, Hall 15, Mitoglou 14, Daniels, Alviti 2. N.e.: Leoni. All.: Messina.

Highlights: Cremona-Olimpia Milano 86-93

Riguarda Vanoli Cremona-AX Armani Exchange Milano in VOD (Contenuto Premium)

Premium Basket Vanoli Cremona - AX Armani Exchange Milano 02:27:32 Replica

Eurolega Milano soffre, vince e sogna al primo posto: Barcellona battuto 75-70 04/11/2021 A 21:23