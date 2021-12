Basket

Basket, Serie A: Milos Teodosic, il mago degli assist: è già oltre quota 400

"Numbers Zone" è la rubrica statistica di "Basket Zone", l'appuntamento settimanale con il basket italiano in onda ogni mercoledì alle 23:15 su Dmax. Nella sesta puntata analizziamo i numeri di Milos Teodosic, che ha già superato la soglia dei 400 assist serviti in campionato con la maglia della Virtus Bologna in poco meno di due stagioni e mezza.

