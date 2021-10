Basket

Basket, Serie A - Mitchell Watt ministro della difesa: 4 super-stoppate contro Pesaro

BASKET, SERIE A - Che presenza difensiva, per Mitchell Watt! Nella grande rimonta (da -17) della sua Umana Reyer Venezia contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, il centro orogranata non solo ha egugliato il proprio career-high per punti realizzati (30), ma ha anche rifilato 4 stoppatone agli avversari. Gustiamocele insieme in questa clip!

00:01:22, un' ora fa