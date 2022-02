Basket

Basket, Serie A: Mitrou-Long con l'assist-tunnel per la bimane di Cobbins

BASKET, SERIE A - Non la miglior serata della stagione di Naz Mitrou-Long che però sfodera un assist-tunnel per la schiacciata di Cobbins. La giocata della partita per Brescia.

00:00:24, un' ora fa