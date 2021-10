Germani Brescia - Fortitudo Kigili Bologna 97-71

Di Davide Fumagalli. La squadra del momento è la Germani Brescia che travolge 97-81 la Fortitudo Kigili Bologna nella sesta giornata di Serie A e centra la terza vittoria di fila dopo aver iniziato 0-3. La squadra di Alessandro Magro vive una domenica da sogno impreziosita dalle 17 triple segnate su 32 tentativi, eguagliando il record societario in A: brilla la stella di Naz Mitrou-Long, chiaro MVP del match con 25 punti e 6 su 8 dall'arco, lui che all'intervallo era già a 19 ed era arrivato a 8 su 8 al tiro. Sugli scudi anche Gabriel, 13 punti, Burns, 13 con 10 rimbalzi, Della Valle, 12, e Moore, 10, assolutamente letali e con una fiducia sempre più elevata. Morale sotto i tacchi invece per la Effe che nel giorno di Halloween vive un film horror: al netto delle varie assenza, la formazione di Antimo Martino dice addio al match già all'intervallo (59-37), incappa nel terzo ko di fila, quinto complessivo, e arriva a 11 sconfitte di fila in trasferta. Aradori e Mancinelli chiudono con 16 e 12 rispettivamente ma è poco per pensare di competere a questo livello. Settimana prossima la Kigili ospiterà Treviso al PalaDozza mentre Brescia avrà una trasferta non semplice in casa di Trento.

Naz Mitrou-Long con una prova da MVP, 25 punti

Pronti via e la Germani fa suvito di avere una marcia in più, Mitrou-Long segna due fuori e Gabriel vola a schiacciare l'11-8 in contropiede. La Fortitudo viene tenuta in piedi da Aradori che segna 6 punti in un amen, poi però ancora Mitrou-Long si accende, segna 8 punti praticamente consecutivi e aggiunge un'altra bomba per il 26-18 di fine primo quarto (14 senza errori per il canadese, ndr). In avvio di secondo periodo il fuoco di Brescia non si spegne, anche Eboua e Laquintana sparano dall'arco, Petrucelli si iscrive alla festa col missile del +11, e poi è Moore a partecipare con la tripla del 43-27, +16 in un amen.

Parte la staffetta bresciana, Kenny Gabriel inchioda

Bologna è colpita, la Leonessa va il doppio e col rientro dei "titolari" dilaga: Gabriel firma una tripla e un'altra schiacciata in contropiede, Mitrou-Long non sbaglia mai e arriva a 19 punti, e Della Valle ruba e firma la bomba del +22, 59-37. All'intervallo è 59-39 e il match è già in archivio, molto di più di quanto dica banalmente il punteggio.

Paul Eboua piazza due stoppate clamorose

Nella ripresa non c'è sostanzialmente partita, Benzing segna il -16 ma subito la Germani risponde di pura potenza di fuoco con Mitrou-Long e altre tre bombe, due di Gabriel e una di Della Valle. Al 30' è 77-56, poi nell'ultimo periodo le squadre sostanzialmente si trascinano in attesa della sirena conclusiva, da una parte i giocatori di Bologna rimpinguano i propri bottini personali, compresi Aradori e Mancinelli, mentre Brescia eguaglia il record societario con 17 triple segnate, l'ultima di Mitrou-Long, e mette lì un paio di numeri da Top 10 con due stoppate siderali di Eboua. Alla fine è 97-81, nella notte di Halloween la Germani si prende il dolcetto, alla Fortitudo rimane uno scherzetto, molto molto brutto.

Brescia : Gabriel 13, Mitrou-Long 25, Della Valle 12, Burns 13, Moss 3, Moore 10, Petrucelli 3, Eboua 6, Parrillo 1, Cobbins 4, Biatcha, Laquintana 7. All. Magro.

: Gabriel 13, Mitrou-Long 25, Della Valle 12, Burns 13, Moss 3, Moore 10, Petrucelli 3, Eboua 6, Parrillo 1, Cobbins 4, Biatcha, Laquintana 7. All. Magro. Fortitudo Bologna: Ashley 11, Aradori 16, Durham 10, Procida 2, Benzing 11, Mancinelli 12, Manna ne, Richardson 8, Baldasso 3, Totè ne, Groselle 8. All. Martino.

Highlights: Brescia-Fortitudo Bologna 97-81

* * *

Carpegna Prosciutto Pesaro - Dolomiti Energia Trentino 75-79

Di Marco Arcari. La Carpegna Prosciutto Pesaro non riesce proprio a sbloccarsi, incassando il 4° k.o. consecutivo. Alla Vitrifrigo Arena, in una partita incredibile sotto molteplici punti di vista, i biancorossi cadono al cospetto della Dolomiti Energia Trentino (75-79), nonostante i 24 punti di un eterno e stupendo Carlos Delfino (6/13 da 3 per l’argentino). La squadra allenata da Luca Banchi approccia meglio la partita, con Vincent Sanford a realizzare scorribande fino al ferro dei bianconeri e Tyrique Jones solito mastino difensivo. La Dolomiti Energia non si disunisce però e, beneficiando dell’ingresso di Andrea Mezzanotte, ritrova smalto in attacco e chiude in crescendo il 1° quarto (17-15). Il break bianconero si allunga sullo 0-10, con la Carpegna Prosciutto a secco, su azione, per oltre 7’ e capace di sprofondare a -14 sotto i colpi di Diego Flaccadori. L’ex-Bayern Monaco infila infatti una serie di recuperi difensivi (7 turnover per Pesaro nel 2° quarto), da cui scaturiscono contropiedi e potenziali giochi da 3 punti, per spezzare le resistenze biancorosse. I padroni di casa si schiantano letteralmente sul muro difensivo ospite e, a metà gara, devono rincorrere sul 27-40.

Larson fa 5-0 personale per inaugurare la ripresa, ma il 3° quarto è la frazione di Delfino. L’argentino, la cui classe rimane eterna, firma 11 punti con 3 triple pesantissime, impedendo così agli avversari di scappare ulteriormente nel punteggio. Trentino deve però “mangiarsi le mani” per un incredibile 7/19 a cronometro fermo (1/8 del solo Jordan Caroline, fin lì comunque uno dei migliori tra le fila bianconere). Al 30’ la sfida è così ancora in perfetto equilibrio (53-61), anche perché Toto Forray fa male pure dalla distanza. Jonathan Williams si fa espellere direttamente per un brutto fallo a rimbalzo su Gora Camara, coronando così una partita anonima con una grande sciocchezza. La squadra di coach Molin sembra avere le mani sul match, ma i padroni di casa si prodigano in una grande rimonta, trascinati dalle giocate della coppia Larson-Delfino e dall’intensità di Tyrique Jones sotto i tabelloni. Flaccadori sembra mandare a bersaglio la bomba decisiva, ma Davide Moretti ha progetti diversi e sembra riaprire nuovamente la sfida. Pesaro avrebbe tre volte la tripla per forzare l’overtime, complici anche generosi regali avversari, ma non la manda a bersaglio; Flaccadori è allora glaciale in lunetta, con un 4/4 che corona una prova da MVP (18 punti per lui) e vale la vittoria.

Pesaro : Drell, Moretti 3, Tambone 4, Camara 2, Zanotti, Sanford 8, Larson 18, Demetrio 8, Delfino 24, Jones 8. All. Banchi.

: Drell, Moretti 3, Tambone 4, Camara 2, Zanotti, Sanford 8, Larson 18, Demetrio 8, Delfino 24, Jones 8. All. Banchi. Trentino: Bradford 5, Williams 2, Reynolds 12, Conti, Forray 15, Flaccadori 18, Saunders 5, Mezzanotte 8, Ladurner, Caroline 14. All. Molin.

Highlights: Pesaro-Trentino 75-79

* * *

Nutribullet Treviso Basket - Openjobmetis Varese 96-78

Di Davide Fumagalli. La sesta giornata di Serie A si chiude con il successo casalingo della Nutribullet Treviso per 96-78 contro un'Openjobmetis Varese ridotta ai minimi termini, senza Caruso infortunato e senza Egbunu, Wilson e coach Adriano Vertemati positivi al Covid. Per la formazione di Max Menetti è il primo successo casalingo in A contro i biancorossi ed è la seconda vittoria di fila che permette ai veneti di salire al terzo posto con 8 punti assieme a Trieste e Virtus Bologna e dietro a Brindisi, a 10, e alla capolista Milano, imbattuta con 12. Resta invece a in fondo alla classifica con 2 punti assieme a Pesaro e alla Fortitudo la Openjobmetis, arrivata a cinque ko consecutivi.

Nonostante tutte le difficoltà Varese gioca una gara gagliarda, tocca anche il +11 nel primo tempo e poi nella ripresa cala piano piano, crollando definitivamente solo negli ultimi 5': non bastano i 20 punti di Beane, i 17 con 6 rimbalzi, 4 assist ma anche 6 perse di Ale Gentile, i 16 di Jalen Jones e gli 11 con 11 rimbalzi e 3 assist di convincentissimo Sorokas. La Nutribullet invece spacca la gara nel terzo periodo e poi trova l'allungo decisivo nel finale, spezzando le ultime resistenze degli avversari con le giocate di Russell, top scorer con 21 punti più 8 assist e 3 rubate; ottimo Akele, 19, bene Dimsa, 18, Sokowolski, 15 con 9 rimbalzi, e Henry Sims, 16 con 12 rimbalzi.

Pronti via e la gara del PalaVerde è da subito divertente e giocata a buon ritmo, Varese viste le assenze di schiera subito a zona e trova canestri con continuità dei vari Jalen Jones, Ale Gentile e, quando entra, Beane. Addirittura +7 con una gran schiacciata di Sorokoas e alla prima pausa è 30-24 per la squadra ospite grazie ad una perla di AleGent. In avvio di secondo quarto l'Openjobmetis arriva fino a +11 sul 35-24 e Menetti deve fermare tutto. La Nutribullet resta in scia grazie ad Akele e alle fiammate di Dimsa e Russell, e rimonta proprio prima dell'intervallo con una tripla di Sokolowski e due canestri di Akele per il 44-44 con cui si torna negli spogliatoi.

Nella ripresa Treviso inizia meglio, le bombe di Russell e Sokolowski valgono il +7 sul 57-50, Varese cerca di restare in scia ma non è semplice, e i padroni di casa piazzano un'altra spallata con Dimsa, Russell e Akele per il 71-59 di fine terzo quarto. Quando l'ultimo periodo si apre con la tripla di Bortolani per il +15 sembra effettivamente finita e invece l'Openjobmetis la riapre, sfruttando un brusco calo di tensione della Nutribullet. Le giocate di energia di Sorokas, di Gentile e di Beane permettono agli ospiti di risalire fino al -5 sul 76-71 a 6' dal termine: lì però finisce la benzina della Openjobmetis, Sokolowski punisce con la bomba del +8 e poi arrivano una serie di palle perse che condannano gli ospiti. Viceversa Russell e Sims si mettono al lavoro, arriva un parziale di 12-0 e sostanzialmente Treviso si invola fino al 96-78 finale, un +18 anche troppo pesante per un'Openjobmetis che ha lottato con onore per 34'.

Treviso ora avrà la sfida di Champions con gli ungheresi del Falco, mercoledì 3 novembre in casa, poi domenica giocherà al PalaDozza con la Fortitudo Bologna; la Openjobmetis invece settimana prossima tornerà a Masnago e domenica avrà un'altra sfida sulla carta proibitiva contro la lanciatissima Brindisi.

Treviso : Faggian, Vettori, Bortolani 5, Casarin 2, Chillo, Russell 21, Imbrò ne, Sims 16, Sokolowski 15, Dimsa 18, A. Jones, Akele 19. All. Menetti.

: Faggian, Vettori, Bortolani 5, Casarin 2, Chillo, Russell 21, Imbrò ne, Sims 16, Sokolowski 15, Dimsa 18, A. Jones, Akele 19. All. Menetti. Varese: Kell 3, Beane 20, Sorokas 11, Virginio, J. Jones 16, A. Gentile 17, Amato, G. De Nicolao 7, Librizzi ne, Ferrero 4. All. Cavazzana (Vertemati assente per Covid).

Highlights: Treviso-Varese 96-78

* * *

