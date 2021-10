Basket

Basket, Serie A: Mitrou-Long rimonta e stoppa da dietro Durham

BASKET, SERIE A - Perfetto o quasi in attacco, Naz Mitrou-Long si fa vedere anche in difesa: il playmaker di Brescia rimonta il rivale Durham e inchioda al tabellone con una terrificante stoppata, guadagnandosi un posto in Top 10.

00:00:33, un' ora fa