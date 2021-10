Josh Mayo ha salutato Napoli da campione. 19 punti con 4/6 da tre, 4 rimbalzi, 4 assist gravi problemi familiari. Assieme a Jason Rich e Frank Elegar, formava un terzetto di pura esperienza per la neopromossa, necessario per reggere l'impatto con la nuova categoria. Ma Napoli seguirà la stessa linea anche nella ricerca del successore, senza lasciare nulla al caso. ha salutatoda campione. 19 punti con 4/6 da tre, 4 rimbalzi, 4 assist nel successo contro la Virtus Bologna , un risultato che ha permesso alla squadra di coach Pino Sacripanti di infliggere il primo ko assoluto in stagione ai campioni d'Italia. Già protagonista della promozione nello scorso anno, Mayo ha lasciato in lacrime, chiedendo la risoluzione del contratto per poter rientrare negli States a causa di. Assieme a Jason Rich e Frank Elegar, formava un terzetto di pura esperienza per la neopromossa, necessario per reggere l'impatto con la nuova categoria. Ma Napoli seguirà la stessa linea anche nella ricerca del successore, senza lasciare nulla al caso.

Secondo quanto riportato da Superbasket, la GeVi sarebbe in chiusura con Jordan Theodore, playmaker già passato per il nostro campionato nel 2017-18 con la maglia dell'Olimpia Milano. Theodore, 32 anni il prossimo 11 dicembre, ha poi proseguito la carriera tra AEK Atene, Besiktas e Unics Kazan, dove ha viaggiato a 6.4 punti di media in Eurocup nella scorsa stagione. Esperienza e leadership ci sono. L'incognita resta sulla tenuta mentale di un giocatore che, sfumata la sua grande occasione a Milano, non ha più saputo trovare una sua vera dimensione altrove.

