Per la seconda volta nell'ultimo mese, lasi ritrova colpita dal coronavirus. I test effettuati nella giornata di mercoledì hanno riscontratoall'interno del gruppo-squadra: i tesserati sono stati subito messi in isolamento, ma l'impegno di domenica 6 febbraio controè in dubbio (ore 12.00, LIVE-Streaming su Discovery+ ).