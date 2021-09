Gevi Napoli

un mix di scommesse e grandi veterani. In panchina, coach Pino Sacripanti è una garanzia, forse il vero valore aggiunto per alzare sin da subito il livello della squadra e portarla a overperformare alla caccia di una salvezza più tranquilla di quello che potrebbe lasciar intendere la semplice lettura di un roster relativamente corto (5+5 con due under aggregati) ai blocchi di partenza. Dopo 13 anni di attesa, il grande basket è tornato a Napoli. E il percorso cominciato nella scorsa stagione, con la costruzione di un roster ricco di giocatori con esperienza in Serie A, prosegue. La Gevi ha confermato buona parte della squadra che ha conquistato la promozione e agito sul mercato formando. In panchina,, forse il vero valore aggiunto per alzare sin da subito il livello della squadra e portarla aalla caccia di una salvezza più tranquilla di quello che potrebbe lasciar intendere la semplice lettura di un roster relativamente corto (5+5 con due under aggregati) ai blocchi di partenza.

Serie A Vecchia guardia e ottimo mercato: Venezia torna grande contender 20 ORE FA

L'impatto con la Serie A, calvario di ogni neo-promossa, potrebbe risolversi in un problema secondario. Come detto, buona parte della squadra dello scorso anno ha già maturato esperienza nel massimo campionato, e le aggiunte di Frank Elegar e Jason Rich, due califfi nelle rispettive posizioni di centro e guardia/scorer, aggiungono ulteriore affidabilità, carisma e voce in spogliatoio. Josh Mayo è già stato leader di Varese in passato, e, calato nel ruolo di sesto uomo di lusso, potrebbe rivelarsi presto un'arma molto efficace e prolifica. Jordan Parks terrà alto il livello di atletismo e di consistenza difensiva con il gruppo degli italiani: Andrea Zerini, Eric Lombardi e Lorenzo Uglietti non hanno mai lesinato sul piano degli intangibles, mentre Pierpaolo Marini, reduce da una stagione in LegaDue a quasi 14 punti di media, sarà chiamato al compito difficile di confermare la raggiunta maturità cestistica all'interno di un contesto di livello superiore.

Discorso simile per le altre due scommesse del mercato estivo, Markis McDuffie e Arnas Velicka. McDuffie, alla sua prima vera stagione in un campionato di prima fascia, è un'ala che ha espresso grande talento offensivo in LegaDue (20.8 punti di media con Piacenza) ma che manca forse di fisicità per potersi ripetere alla stessa maniera anche in Serie A. Velicka, playmaker lituano prodotto dello Zalgiris Kaunas e passato anche per la cantera del Barcellona, viene da un'annata spesa tra Francia e Germania e dall'esperienza alla Summer League di Las Vegas (gli scout NBA lo seguono sin dai tempi delle giovanili, in cui è stato anche leader della propria nazionale), ma, a 22 anni ancora da compiere, dovrà dimostrare di avere la stoffa e la solidità mentale necessarie per prendere in mano una squadra destinata a soffrire in ogni partita.

Il roster

Conferme : Eric Lombardi, Pierpaolo Marini, Josh Mayo, Jordan Parks, Lorenzo Uglietti, Andrea Zerini

: Eric Lombardi, Pierpaolo Marini, Josh Mayo, Jordan Parks, Lorenzo Uglietti, Andrea Zerini Acquisti : Frank Elegar, Markis McDuffie, Jason Rich, Arnas Velicka

: Frank Elegar, Markis McDuffie, Jason Rich, Arnas Velicka Cessioni: Christian Burns, Antonio Iannuzzi, Amar Klacar, Diego Monaldi, Daniele Sandri

Bertram Tortona

un occhio rivolto anche verso l'Europa. Perché se l'obiettivo per la prima stagione di sempre in Serie A è il raggiungimento di una salvezza tranquilla, la società piemontese punta a crescere, assieme alla sua splendida Cittadella dello Sport, nel prossimo futuro, sognando la conquista di un posto in Europa attraverso la classifica. Un mercato importante per un debutto ambizioso in Serie A . Tortona sbarca nel massimo campionato provando a replicare quanto fatto negli scorsi anni da Trento e Brescia, capaci di trasformarsi rapidamente da neo-promosse a protagoniste solidissime del panorama cestistico italiano, con. Perché se l'obiettivo per la prima stagione di sempre in Serie A è il raggiungimento di una salvezza tranquilla, la società piemontese punta a crescere, assieme alla sua splendida Cittadella dello Sport, nel prossimo futuro, sognando la conquista di un posto in Europa attraverso la classifica.

Marco Ramondino, uomo-cardine sulla panchina dopo Riccardo Tavernelli, Luca Severini - miglioratissimo nella sua esperienza in A2 - e Bruno Mascolo, vero oggetto d'attenzione del roster), Jamarr Sanders (già rodatissimo con le sue esperienze a Trento e Trieste) e il centro Jalen Cannon, pronto a salire di livello dopo quattro buone stagioni in LegaDue (l'ultima a 14.7 punti e 7.7 rimbalzi di media). Coach, uomo-cardine sulla panchina dopo la promozione conquistata sul campo a spese di Torino , ha scelto conferme mirate: gli italiani (- miglioratissimo nella sua esperienza in A2 - e, vero oggetto d'attenzione del roster),(già rodatissimo con le sue esperienze a Trento e Trieste) e il centro, pronto a salire di livello dopo quattro buone stagioni in LegaDue (l'ultima a 14.7 punti e 7.7 rimbalzi di media).

Il mercato, come detto, è andato ben oltre gli standard e le aspettative di una neo-promossa, puntando sull'inserimento di giocatori esperti e pronti a contribuire sin dalla prima settimana. Chris Wright e Ariel Filloy si divideranno i compiti di regia sul perimetro, mentre Tyler Cain fornirà quell'assicurazione a centro-area necessaria per la costruzione dell'ossatura della squadra: lo scorso anno, a Pesaro, ha coperto un ruolo molto simile come àncora difensiva e presenza solida in post-basso, brillando per buona parte del campionato. Cain formerà un tandem ben assortito con Mike Daum, ala dinamica con ottimo tiro da fuori, reduce da due stagioni in Spagna con l'Obradoiro e strappato alla concorrenza di tante squadre di Eurocup, altro segno di grande ambizione societaria. Completa il perimetro l'ala statunitense JP Macura, tiratore con punti nelle mani e pronto a vestire un ruolo importante dopo due anni in G-League e il parquet NBA appena accarezzato con Charlotte e Cleveland. Infine, chance di maturare e mettersi in mostra per i 213 cm di Riccardo Cattapan e l'atletismo di Joseph Mobio, i due elementi scelti per chiudere il reparto italiani.

Il roster

Conferme : Jalen Cannon, Bruno Mascolo, Jamarr Sanders, Luca Severini, Riccardo Tavernelli

: Jalen Cannon, Bruno Mascolo, Jamarr Sanders, Luca Severini, Riccardo Tavernelli Acquisti : Tyler Cain, Riccardo Cattapan, Mike Daum, Ariel Filloy, JP Macura, Joseph Mobio, Chris Wright

: Tyler Cain, Riccardo Cattapan, Mike Daum, Ariel Filloy, JP Macura, Joseph Mobio, Chris Wright Cessioni: Lorenzo Ambrosin, Lorenzo D'Ercole, Augustin Fabi, Giulio Gazzotti, Alessandro Morgillo, Samuel Sackey

Serie A Tra vecchio e nuovo: a Sassari comincia l'era del post-Pozzecco IERI A 15:40