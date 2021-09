dall'infortunio muscolare sofferto Jason Rich con la maglia della GeVi Napoli. Rich, grande cannoniere ma ormai 35enne e nella fase calante della carriera, non ha entusiasmato nel torneo di preparazione di Cagliari e (0 punti con 0/6 al tiro in 19 minuti). L'impatto difficile con il ritorno al basket giocato dopo un anno intero di stop, reso ancor più complicatosofferto al debutto in Supercoppa contro Treviso , potrebbe chiudere dopo una manciata di settimane l'esperienza dicon la maglia della. Rich, grande cannoniere ma ormai 35enne e nella fase calante della carriera, non ha entusiasmato nel torneo di preparazione di Cagliari e ha steccato anche il match contro la Nutribullet prima di accusare il problema fisico che lo sta costringendo ai box

La società ha tempo fino al 20 settembre per uscire dal contratto senza penali e, come confermato anche dallo stesso coach Pino Sacripanti, sta tenendo alta l'attenzione sul mercato: secondo gli ultimi rumors riportati dalla stampa locale, piacerebbe Andrew Andrews, esterno statunitense reduce da una stagione in Turchia con il Darussafaka Istanbul.

"Valuteremo le sue condizioni - aveva detto coach Sacripanti parlando di Jason Rich dopo la grande vittoria in rimonta dal -21 a Brescia -. Lavoriamo con calma perché siamo a due settimane dall'inizio del campionato. Potremmo recuperarlo, vediamo. Ovviamente ci si guarda intorno".

Più stringato, invece, il commento rilasciato dopo il match di ritorno contro la Germani, perso per 81-74 al PalaBarbuto : "Deciderò dopo i prossimi allenamenti".

