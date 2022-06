Il tassello del playmaker è sistemato. Al termine di una stagione in cui è mancata continuità per gli addii repentini di Josh Mayo e Jeremy Pargo, la GeVi Napoli ha individuato in David Michineau il profilo giusto per la cabina di regia nella prossima stagione.

Il francese, classe 1994, 191 cm per 82 kg, arriva dalla formazione parigina del Boulogne Metropolitans 92, dove ha potuto fare anche esperienza internazionale disputando le ultime due stagioni di Eurocup. Nell'anno appena concluso, ha tenuto 8.5 punti e 3.1 assist di media con il 45% da due e il 35% dall'arco.

Scelto con la numero 39 al draft del 2016 dai New Orleans Pelicans, Michineau ha disputato diverse edizioni della Summer League con i Los Angeles Clippers ma non ha mai tastato le acque NBA. Napoli sarà la sua prima esperienza all'estero dopo una carriera finora trascorsa interamente in Francia, tra Chalon, Toulon, Cholet e Parigi-Levallois.

