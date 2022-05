Carpegna Prosciutto Pesaro – Umana Reyer Venezia 75-85

Di Marco Arcari. Non si ferma più l’Umana Reyer Venezia, che espugna il parquet della Vitrifrigo Arena e centra il 7° successo di fila in campionato, sigillando a doppia mandata il 4° posto in classifica. La squadra di coach Walter De Raffaele conduce con autorità per tutta la partita, prendendo in mano le redini del gioco fin dal 1° quarto, grazie soprattutto al grande impatto nel pitturato di Mitchell Watt (22 punti, 8 rimbalzi e 5 stoppate). La squadra allenata da Luca Banchi paga invece una pessima serata al tiro pesante (6/25) e le tutt’altro che positive prestazioni di alcuni esterni. Già dai primi minuti del match è chiaro che per la VL il sogno di una vittoria sarà molto complicato da realizzare. La Reyer doppia i padroni di casa dopo neppure 4’ (7-14), ma la reazione di Davide Moretti è veemente e vale un break importante (7-0) per il 20-22 a fine 1° quarto. Nella seconda frazione è invece Jordan Theodore l’assoluto mattatore: il playmaker orogranata realizza ben 12 dei suoi 20 punti in questo quarto, alternando triple in spot-up a penetrazioni che valgono molteplici viaggi in lunetta. La Carpegna Prosciutto non riesce a tenere il passo degli ospiti, nonostante un Tyrique Jones devastante (18 punti e 13 rimbalzi a fine gara) e perfetto nelle vesti di assistman aggiunto, scivolando così sul 37-45 a metà gara.

A inizio ripresa altro tentativo di rimonta dei padroni di casa, stavolta trascinati dall’eterno Carlos Delfino. Il veterano della VL firma giocate importanti che sembrano riaprire nuovamente la sfida, ma l’Umana piazza un altro break importante e sembra scrivere la parola fine su questo 29° turno di stagione regolare col +17 (44-61). Pesaro trova però le energie per un’altra rimonta, in cui gli esterni non riescono comunque a dare il loro apporto alla causa biancorossa (con Vincent Sanford da 2 punti e 1/9 dal campo), e risale fino al 59-67 di fine 3° quarto. A Venezia serve così un nuovo protagonista e la squadra della Laguna lo trova in Andrea De Nicolao. Il play alterna grande gestione del pick&roll a soluzioni individuali da oltre l’arco dei 6.75 (3/5 a fine gara), per spezzare definitivamente le resistenze della Carpegna Prosciutto e proiettare i suoi al 7° successo consecutivo in Serie A. Arrivata più volte sul -6 a inizio 4° periodo, la VL non riesce infatti a completare la rimonta, pur tenendo vivi i sogni Playoff. Sul parquet del PalaBarbuto di Napoli, all’ultima giornata in programma l’8 maggio 2022, la squadra di coach Banchi dovrà vincere per essere certa almeno dell’8° posto e di una post-season che avrebbe dell’incredibile, considerando com’era iniziata questa annata.

Pesaro : Mejeris 12, Moretti 7, Tambone 6, Stazzonelli, Lamb 12, Camara n.e., Zanotti 2, Sanford 2, Demetrio n.e., Delfino 14, Jones 18. All. Banchi.

: Mejeris 12, Moretti 7, Tambone 6, Stazzonelli, Lamb 12, Camara n.e., Zanotti 2, Sanford 2, Demetrio n.e., Delfino 14, Jones 18. All. Banchi. Venezia: Stone, Bramos 5, Tonut 9, Daye 8, De Nicolao 9, Morgan 8, Mazzola, Brooks 2, Theodore 20, Cerella n.e., Vitali 2, Watt 22. All. De Raffaele.

* * *

Bertram Derthona Tortona – Allianz Trieste 80-74

A breve il report completo...

* * *

Fortitudo Bologna – GeVi Napoli 56-64

Di Davide Fumagalli. Si chiude nel peggiore dei modi per la Fortitudo Kigili Bologna davanti ad un PalaDozza esaurito e bollente: la Gevi Napoli vince 64-56, conquista la matematica salvezza e contemporaneamente condanna la Effe alla retrocessione in A2 con un turno d'anticipo. Dura quindi tre anni l'avventura della Fortitudo nella massima serie e si chiude nel peggiore dei modi mentre i partenopei giocheranno in A anche nel 2022-23: decisivi McDuffie, 15 punti, e Gudaitis, 14, alla miglior prestazione in maglia Gevi, senza dimenticare gli 11 di Rich e i 9 con 12 rimbalzi di Parks. Nella Kigili, che chiude col 44% al tiro da due, 4 su 25 da tre e un pessimo 10 su 18 ai liberi, non bastano i 19 punti di Groselle e i 17 di Frazier, troppo soli però per poterla spuntare.

Geoffrey Groselle schiaccia col tap-in e incendia il PalaDozza

La partita del PalaDozza, giocato in un clima bollente, inizia con le due squadre visibilmente tese, soprattutto al tiro: si sogna col contagocce e alla prima pausa è 14-12 per Napoli. Nel secondo periodo la Gevi allunga fino a +6, la Fortitudo risponde con Procida, Aradori e Groselle, poi è Frazier a firmare il sorpasso sul 20-18. Da lì è un botta e risposta, Gudaitis e Rich riportano Napoli a +5, poi replica di nuovo Frazier e segna 5 punti filati per il 29-29 dell'intervallo.

Nella ripresa la musica non cambia, Napoli sembra più lucida e tranquilla, mentre la Fortitudo vive di fiammate. La squadra di Buscaglia infatti torna a +7 (31-38) e di nuovo la Kigili risponde: il break della squadra di Martino è importante e al 30' è avanti 45-42 grazie a Groselle, a Frazier e a Charalampopoulos. Gli ultimi 10' ripetono il canovaccio, Napoli mette la testa avanti con la tripla di McDuffie del +3, poi sono Rich e Parks a replicare sempre alla Fortitudo. Sul +3 della Gevi, Frazier sbaglia, anche Procida fallisce il possibile pareggio dall'arco, e così sono McDuffie, Parks e Rich a chiudere il discorso coi liberi.

Fortitudo Bologna : Manna ne, Aradori 4, Mancinelli ne, Durham 3, Zedda ne, Procida 5, Benzing 1, Fantinelli 2, Charalampopoulos 5, Groselle 19, Borra, Frazier 17. All. Martino.

: Manna ne, Aradori 4, Mancinelli ne, Durham 3, Zedda ne, Procida 5, Benzing 1, Fantinelli 2, Charalampopoulos 5, Groselle 19, Borra, Frazier 17. All. Martino. Napoli: Zerini 4, McDuffie 15, Vitali 7, Velicka, Parks 9, Marini, Uglietti 4, Lombardi ne, Gudaitis 14, Rich 11, Grassi ne. All. Buscaglia.

Highlights: Fortitudo Bologna-Napoli 56-64

* * *

Germani Brescia – Openjobmetis Varese 102-71

A breve il report completo...

* * *

Dolomiti Energia Trentino – UNAHOTELS Reggio Emilia 69-77

A breve il report completo...

* * *

Banco di Sardegna Sassari – Vanoli Cremona 98-82

Di Daniele Fantini. Dopo un inizio di stagione terribile, Sassari festeggia la qualificazione ai playoff. E ora, con il recupero di venerdì in vista contro la Virtus Bologna, avrà la chance di andare a caccia anche del quarto posto. Difficile, ma possibile in caso di impresa e concomitanti ko di Venezia e Tortona all'ultima giornata. La partita contro Cremona, già retrocessa, finisce in cavalcata. Eppure, la Vanoli ha la forza per resistere alle prime due spallate, tornando a contatto dal -15, prima di alzare definitivamente bandiera bianca quando, nel finale, il roster cortissimo non lascia speranze.

Coach Piero Bucchi può utilizzare una rotazione ampia in vista del doppio impegno del prossimo fine settimana. Sono 6 gli uomini in doppia cifra, guidati dai 18 punti di Gerald Robinson, bravo nel rimpinguare il suo box-score nella ripresa. Miro Bilan (11+7 rimbalzi) approccia in maniera perentoria il primo e il terzo periodo. Kaspar Treier fornisce gas dalla panchina (11 punti, tutti nel primo tempo). David Logan (11) si mette in ritmo nel finale (3/11 dal campo). Jason Burnell si spreme su entrambi i lati, in una partita all-around molto generosa (10+5 rimbalzi). Stefano Gentile propone ottimi sprazzi di regia (10). Ousmane Diop (9+7 rimbalzi) fornisce grande quantità. E la Dinamo non ha necessità di serate particolarmente produttive da Filip Kruslin e Eimantas Bendzius, forse il più in difficoltà in una serata silente da 2/7 dal campo.

Cremona regge fino alla metà del terzo periodo, quando ricuce la seconda spallata da -15 rientrando, con un lampo fino al -6. Ma è l'ultima fiammata dell'ennesima serata complicata della stagione, con coach Paolo Galbiati costretto a ruotare soltanto 6 senior al fianco di uno stuolo di Under. Peppe Poeta (8+11 assist) finisce, spremuto, con i crampi. Verners Kohs pareggia il suo season-high con 12 punti e 4/5 dall'arco. Jamuni McNeace (12) ha lampi di grande brillantezza, ispirato dal duello con Miro Bilan. Ma i colpi più interessanti arrivano dai ragazzi. Filippo Gallo aggiorna il suo career-high con 8 punti, protagonista di una partita di carattere, solida anche in fase difensiva. Destiny Agbamu ha spazio per mettere sul parquet atletismo e fisicità (4+3 rimbalzi). E Filippo Galli, al suo esordio assoluto, festeggia con una tripla dall'angolo a fil di sirena dopo il 3/3 in lunetta di un altro debuttante, Luca Sanna, su sponda sassarese.

Sassari : Robinson 18, Kruslin 9, Bendzius 6, Burnettl 10, Bilan 11; Sanna 3, Logan 11, Devecchi, Treier 11, Gentile 10, Diop 9. N.e.: Gandini. All.: Bucchi.

: Robinson 18, Kruslin 9, Bendzius 6, Burnettl 10, Bilan 11; Sanna 3, Logan 11, Devecchi, Treier 11, Gentile 10, Diop 9. N.e.: Gandini. All.: Bucchi. Cremona: Poeta 8, Juskevicius 11, Kohs 12, Tinkle 10, Dime 10; Agbamu 4, Gallo 8, Errica 2, Zacchigna 2, Galli 3, McNeace 12. All.: Galbiati.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

