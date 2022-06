Sarà ancora in Italia il futuro di, o almeno così sembra. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il playmaker canadese in attesa di passaporto greco (la mamma è ellenica), reduce da una stagione eccezionale alla Germani Brescia all'esordio assoluto in Europa, avrebbe scelto l'e sarebbe pronto a mettere la firma su un contratto di 2 anni. Spazzate via dunque tutte le piste che lo portavano verso l'estero, dalalla, fino al, l'ultimo club a cui era stato accostato prima che uscisse allo scoperto l'interesse dell'AX Armani Exchange.