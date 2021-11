Basket

Basket, Serie A: Nick Perkins cancella Forray con la stoppatona

BASKET, SERIE A - Il miglior lungo attualmente in Serie A, Nick Perkins, si fa notare anche per le giocate difensive, oltre che per il grande arsenale offensivo: il centro di Brindisi cancella il tentativo in penetrazione di Forray con una super stoppata.

00:00:30, 6 minuti fa