Sempre molto attivo il mercato della Germani Brescia in vista della prossima stagione in cui parteciperà anche all'Eurocup. La società della presidentessa Graziella Bragaglio ha ufficializzato l'arrivo di Nicola Akele per allungare la pattuglia italiana a disposizione di coach Alessandro Magro. L'ala classe 1995, cresciuto cestisticamente tra la Reyer Venezia e gli Stati Uniti, e Nazionale dal febbraio 2020, ha giocato le ultime due stagioni a Treviso e ora ha firmato un contratto di 2 anni più opzione per una terza con la Leonessa. "Abbiamo puntato su Akele non solo per la serietà, ma anche per l'impegno e la dedizione che ha sempre dimostrato nel corso degli anni", le parole di Marco De Benedetto, direttore generale di Pallacanestro Brescia. Mentre coach Magro aggiunge: "Nicola è un ragazzo dalle enormi potenzialità. Ha voglia di mettersi in discussione e al servizio della squadra, per provare ad alzare il rendimento del suo gioco in un livello, quello dell'EuroCup, sicuramente più alto rispetto al passato".

Primo innesto invece per la Unahotels Reggio Emilia che, dopo aver ufficializzato la partecipazione alla Basketball Champions League FIBA 2022-23, ha annunciato l'ingaggio di Nathan Reuvers, ala-centro di 211 centimetri classe 1998, originario dello stato del Minnesota, che è uscito dal college di Wisconsin nel 2021 e ha appena concluso la sua prima stagione da professionista con la maglia del Cibona Zagabria, chiusa con 10.7 punti, 5.1 rimbalzi e 1.5 stoppate in Lega Adriatica. "Nate è un’ala grande che può essere utilizzato tatticamente anche da centro; ha doppia dimensione, sia interna che perimetrale, oltre ad una spiccata propensione al rimbalzo offensivo e alla stoppata. Sarà pertanto un valido aiuto per il nostro reparto lunghi", il commento del DS biancorosso Filippo Barozzi.

Contemporaneamente la Reggiana comunica di aver esercitato le opzioni di uscita in favore del club previste nei contratti degli atleti Bryant Crawford, Justin Johnson e Stephen Thompson Jr., in scadenza a giugno 2023, tre elementi che quindi non faranno più parte del roster nella prossima stagione.

Bortolani e l'assist con effetti speciali per Akele

