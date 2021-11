l'unica squadra nella scia diretta dell'Olimpia Milano, capolista imbattuta. Il record dice 6-1, con una striscia aperta di 6 vittorie consecutive dopo il tonfo in apertura nella trasferta di Trieste. In estate è riuscita a tenere un solo americano. A settembre ha iniziato tardissimo, debuttando in via ufficiale soltanto a Casalecchio di Reno, nelle Final Eight di Supercoppa . Eppure, dopo sette giornate di campionato, la Happy Casa Brindisi è, capolista imbattuta. Il record dice, con una striscia aperta didopo il tonfo in apertura nella trasferta di Trieste.

È la stessa identica classifica, la stessa identica situazione dello scorso anno. Quando Brindisi partì fortissima, rimase incollata a Milano, la batté alla decima giornata e poi, dopo essere risprofondata a -8, si riprese momentaneamente la vetta prima di ritrovarsi frenata dal covid. Per una stranissima coincidenza, anche quest'anno Brindisi-Milano sarà il match-clou del decimo turno di campionato. Arriverà nel weekend immediatamente successivo alla trasferta di Bologna contro la Virtus, due gare destinate a segnare in maniera profonda gli equilibri del girone d'andata.

Una rivoluzione dopo l'altra, ma la qualità non cala

Coach Frank Vitucci ha riassemblato un roster dal nulla. Ristrutturato una squadra che in estate ha perso tutte le sue pedine più importanti. Dal bomber D'Angelo Harrison a Derek Willis, fino a Darius Thompson, l'uomo che sembrava destinato a mettere radici a Brindisi anche per ragioni di cuore ma che non ha saputo resistere al richiamo dei rubli e dell'Eurocup. Ma non fategliene una colpa. Né a Thompson, né agli altri. È diritto di tutti afferrare le migliori occasioni per costruirsi una carriera. E Brindisi, negli anni, è sempre stata così: una squadra a porte girevoli, con enorme ricambio di personale, ma sempre in grado di valorizzare ogni pedina passata da quelle parti. In questo, coach Vitucci non è un mago. Ma molto di più.

Josh Perkins e coach Frank Vitucci, Happy Casa Brindisi 2021-22 Credit Foto Getty Images

Anche quest'anno ha saputo ricostruire una delle sue squadre. Di quelle capaci di conquistare i cuori di tutti, a prescindere da fedi e bandiere, per la bellezza, la qualità e l'efficacia del gioco espresso. Seconda per punti segnati (86.9) e per assist (20.1), terza per valutazione (98.0). Ma, soprattutto, tremenda dall'arco, una qualità prettamente vitucciana che non era però riuscita a imporsi nella scorsa stagione. Brindisi è passata dall'essere la peggior squadra nel tiro da tre punti (32.5%) alla migliore per netto distacco. La Happy Casa segna 11.6 triple a partita con il 44.8%. Nessuno fa meglio né per numero di canestri segnati né per percentuale. Nemmeno Milano. Insomma, Brindisi vince, diverte e si diverte. What else?

L'esplosione di Nick Perkins, MVP del mese di ottobre

Nick Perkins, unico reduce americano della scorsa stagione, sta giocando da MVP del campionato. Primo per punti segnati (18.9), terzo per rimbalzi (8.4), secondo per valutazione (20.3) alle spalle del solo Adrian Banks, un altro nome che a Brindisi si conosce bene. Proprio come successo l'anno scorso a Thompson, Perkins sta esplodendo nella sua seconda stagione in maglia Happy Casa, segno innegabile che il sistema e la fiducia reciproca pagano, eccome. Per ulteriori conferme, chiedete a Nathan Adrian, sempre più efficace, coinvolto e inserito dopo le prime uscite tentennanti tra Supercoppa e debutto a Trieste (cinque delle ultime 6 in doppia cifra). Oppure a Lucio Redivo, pescato nel sommerso ma diventato subito un punto fermo della squadra, con lanci anche in quintetto base.

Nick Perkins al tiro contro Paulius Sorokas, Openjobmetis Varese-Happy Casa Brindisi, Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

Gli italiani: dagli exploit di Raphael Gaspardo alla crescita di Zanelli e Udom

Ma a fronte della rivoluzione totale nel fronte americano, Brindisi ha saputo tenersi stretta i suoi italiani. Coltivare, nel tempo, quel core azzurro su cui andare poi a incasellare il resto del roster. Raphael Gaspardo sta giocando forse il suo miglior basket di sempre. Le cifre non mentono: 14 punti di media con il 50.0% da tre e il 61% da due (tutti career-high), frutto di due clamorosi exploit da 29 e 27 punti sparati rispettivamente contro Sassari e Varese. Sono numeri impilati, quasi contro pronostico, con il cambio di ruolo che l'ha visto abbandonare la sua classica posizione di 4 per abbracciare quella di 3 tattico di peso e fisico su cui si sta indirizzando la pallacanestro europea d'elite (vedi anche Milano con Pippo Ricci). E che anche Brindisi vuole provare a esplorare senza snaturare il suo gioco. Cosa, finora, perfettamente riuscita.

Mattia Udom in azione contro Kyle Hines e Dinos Mitoglou, Happy Casa Brindisi-AX Armani Exchange Milano, 2021-22 Credit Foto Getty Images

Alessandro Zanelli e Mattia Udom meritano una menzione altrettanto importante. Entrambi ormai veterani del sistema di Vitucci, entrambi coinvolti nel pieno della loro miglior pallacanestro di sempre. Zanelli è ormai un perfetto game-changer dalla panchina. Un giocatore dalla doppia dimensione, capace di fungere da elemento di rottura e d'impatto ma anche da perfetto gestore di tempi e ritmi su minutaggi più ampi. I suoi numeri sono tutti career-high: dai punti (8.5), agli assist (3.8), alla percentuale da due (53.8%) e, soprattutto, da tre (52.6%). Le sue triple dal palleggio sono ormai un'arma dalla lama molto affilata, letale per le avversarie.

I career-high abbondano anche per Udom: punti (6.6), rimbalzi (4.7), percentuale da due (61.1%) e da tre (35.3%), un aspetto del gioco che gli mancava in passato ma che è riuscito lentamente a inserire in faretra. Come Zanelli, in grado di soppiantare anche Josh Perkins nei finali o nei momenti caldi delle partite, anche Udom è molto più che una semplice seconda linea. È un pezzo portante della squadra, talmente efficace nell'interpretare la pallacanestro vincente di Vitucci da essere riuscito a lasciarsi alle spalle Myles Carter, l'unico grande punto di domanda della Brindisi attuale. Perché, non dimentichiamo, la Happy Casa è lì, seconda e lanciata a mille, con un americano virtualmente in meno.

