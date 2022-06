Trey Kell e Troy Daniels, in scadenza e fuoriusciti dai progetti per la prossima stagione. Il mercato dell'AX Armani Exchange Milano continua a essere molto fluido in queste prime battute di inizio estate. Dopo aver ufficializzato gli ingaggi di Brandon Davies Stefano Tonut , entrambi con contratto biennale, la società campione d'Italia ha dato l'addio a, in scadenza e fuoriusciti dai progetti per la prossima stagione.

Troy Daniels ha faticato nel calarsi nel contesto del basket europeo dopo un anno trascorso ai box e una carriera trascorsa interamente oltreoceano. Infortuni e covid, contratto per due volte, hanno reso la sua stagione ancor più complicata, togliendogli ritmo e continuità. In Eurolega ha tenuto 5.7 punti di media con il 39.3% dall'arco e un season-high di 15 punti realizzati nella vittoria esterna contro lo Zalgiris Kaunas. In campionato ha viaggiato a 7.9 punti con il 43.7% da tre, segnando 21 punti nella vittoria contro la Happy Casa Brindisi nella penultima giornata di regular-season. Nei playoff ha giocato soltanto gara-1 dei quarti di finale contro la UnaHotels Reggio Emilia, una partita incolore che lo ha tolto dalle rotazioni in favore di Jerian Grant.

Ad

Serie A Olimpia Milano, Stefano Tonut firma un contratto biennale 25/06/2022 A 09:57

Trey Kell, arrivato a gennaio dalla Openjobmetis Varese per tamponare una situazione grave a livello di infortuni, è rimasto ai box per quasi tre mesi a causa di un problema a un ginocchio, senza mai riuscire a inserirsi nel gruppo. Nelle 10 gare disputate in maglia Olimpia tra campionato ed Eurolega ha totalizzato un massimo di 12 punti nell'ultima di regular-season contro l'Umana Reyer Venezia.

Per rinforzare il back-court, Milano attende ora di ufficializzare l'ingaggio di Billy Baron. Il tiratore statunitense arriva dallo Zenit San Pietroburgo dopo aver vinto il titolo nazionale russo contro il CSKA Mosca.

Datome e Rodriguez consegnano lo Scudetto a Milano: rivivi gara-6 in 180''

Serie A Ufficiale! Brandon Davies è il nuovo centro di Milano 24/06/2022 A 10:26