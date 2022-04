Dopo la conquista della Coppa Italia , la seconda consecutiva nell'epoca di coach Ettore Messina, Giorgio Armani si era sbottonato in un elogio del coach biancorosso. "Messina a vita. È perfetto per noi e per l'immagine dell'azienda".

il rinnovo per le prossime due stagioni sembra ormai cosa certa. Oggi, alla vigilia del big-match di domenica che vedrà l'Olimpia scendere sul parquet della Segafredo Arena per lo scontro al vertice con la Virtus Bologna (LIVE alle 17.30 su Eurosport 1 e Discovery+ ), lo stesso Messina si cala pienamente nella parte parlando alla Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea,

Ad

"Ho ricevuto dal signor Armani un attestato di stima enorme. Le parole che ha detto dopo la Coppa Italia hanno un peso straordinario e mi fanno sentire ancora più in debito nei suoi confronti. Quella fiducia intendo ripagarla. I grandi cicli nascono così, con l'empatia e la consapevolezza di un percorso condiviso, oltre che con le vittorie".

Serie A Virtus Bologna-Olimpia Milano: i numeri della super sfida 20 ORE FA

Ai microfoni di "Basket Zone", la rubrica dedicata alla LBA in onda ogni mercoledì alle 23.15 su DMAX, Christos Stravropoulos, gm dell'Olimpia, aveva teso una mano alla Virtus, augurandosi di vederla presto in Eurolega per alimentare la crescita dell'intero movimento cestistico italiano. L'idea è condivisa anche da Messina.

Stavropoulos: "Spero di vedere Virtus-Olimpia anche in Eurolega"

"Non ci penserei mezzo secondo nell'offrire una wild-card alla Virtus per l'Eurolega. Sono certo di rappresentare anche la volontà della nostra proprietà. Sarebbe una svolta importante per tutto il movimento e il giusto riconoscimento al progetto e agli investimenti della Virtus e del suo proprietario. E poi, egoisticamente, sarei felice che anche loro si ritrovassero con gli stessi problemi nostri: una stagione durissima che solo il binomio Eurolega-Serie A ti può riservare".

"Domenica andiamo a sfidare i campioni d'Italia, che hanno qualche problema ma che hanno anche inserito due top player di livello europeo come Daniel Hackett e Toko Shengelia. Noi siamo in emergenza, ora non combattiamo ad armi pari, ma speriamo di offrire comunque un grande spettacolo. Luca Baraldi dice che Milano è ancora davanti alla Virtus? Non mi sono mai sentito avanti a nessuno, nemmeno quando ho portato a casa gli scudetti, figuriamoci ora. Diciamo che siamo in una posizione un po' diversa. L'Eurolega è un privilegio e un onere che speriamo di condividere presto con la Virtus".

Virtus Bologna-Olimpia Milano, i numeri di una sfida infinita

Serie A Virtus Bologna-Olimpia Milano in diretta TV e Live-Streaming IERI A 12:11