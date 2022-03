risolvere il contratto in scadenza a fine giugno. Il rapporto tra l'Olimpia Milano e Riccardo Moraschini si interrompe in anticipo. Dopo cinque mesi trascorsi fuori squadra per la squalifica di un anno dovuta alla positività a un anabolizzante riscontrata lo scorso ottobre, società e giocatore hanno deciso diin scadenza a fine giugno.

Moraschini lascia così la canotta biancorossa dopo aver messo in bacheca la Supercoppa del 2020 e la Coppa Italia del 2021, giocata in casa, al Forum di Assago, e vivere l'esperienza delle Final Four di Eurolega lo scorso maggio a Colonia. L'unica stagione disputata in maniera piena è stata quella relativa al 2020-21, in cui ha tenuto 4.1 punti di media in campionato e 3.1 in Eurolega, con un massimo di 21 punti realizzati il 3 marzo 2020 contro il Real Madrid.

Moraschini ha continuato ad allenarsi a parte in questi mesi, e, al termine della stagione in corso, alla scadenza della squalifica, sarà free-agent con possibilità di cercare un nuovo contratto in Serie A.

