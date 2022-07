È ufficiale la separazione tra. L'esterno azzurro, arrivato due estati fa dopo l'esperienza al college firmando un contrattone quinquennale (3+2), non rientra più nei piani della società di coach Ettore Messina, che sembra aver trovato inuna pedina fondamentale per coprire il ruolo di playmaker italiano del prossimo futuro.

Moretti dovrebbe proseguire la sua carriera con la canotta della, dove ha già giocato in prestito nella scorsa stagione. Con l'arrivo di coach Luca Banchi in panchina, il figlio di Paolo ha avuto più spazio e responsabilità, mostrando miglioramenti importanti nella seconda parte di stagione. Ha chiuso la regular-season contirando con il 34.9% dall'arco, cifre confermate anche nella serie di playoff che ha visto Pesaro arrendersi in tre gare alla Virtus Bologna (8.9 punti, 3.0 assist, 42.9% da tre).