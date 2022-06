Stefano Tonut si unisce all'AX Armani Exchange Milano. L'esterno azzurro ha lasciato l'Umana Reyer Venezia, società in cui ha disputato le ultime sette stagioni vincendo due scudetti (2017 e 2019), una Coppa Italia (2020) e la FIBA Europe Cup del 2018. 14.0 punti, 2.9 rimbalzi e 3.0 assist di media in 27 partite, timbrando il suo career-high di 32 punti il 13 febbraio contro la Openjobmetis Varese. 10.6 punti, 2.8 rimbalzi e 3.1 assist a gara, e dopo quattro stagioni nella seconda coppa internazionale avrà finalmente l'occasione di testarsi anche al livello più alto, in Eurolega. Dopo un anno di attesa,si unisce all'. L'esterno azzurro ha lasciato, società in cui ha disputato le ultime sette stagioni vincendo due scudetti (2017 e 2019), una Coppa Italia (2020) e la FIBA Europe Cup del 2018. Nell'annata appena conclusa , ha prodottodi media in 27 partite, timbrando il suo career-high di 32 punti il 13 febbraio contro la Openjobmetis Varese. In Eurocup ha tenutoa gara, e dopo quattro stagioni nella seconda coppa internazionale avrà finalmente l'occasione di testarsi anche al livello più alto, in

Gigi Datome, in scadenza contrattuale, Brandon Davies dal Barcellona. Ora si attende la firma di Billy Baron, lasciato libero dallo Zenit San Pietroburgo dopo la conquista del titolo russo. Tonut va a rinforzare il reparto italiani in un momento cruciale nella ridefinizione dell'organico biancorosso per la prossima stagione:, in scadenza contrattuale, non ha ancora rinnovato . È il secondo colpo di mercato annunciato dall'Olimpia negli ultimi due giorni: ieri, venerdì 24 giugno, l'Armani aveva ufficializzato l'arrivo didal Barcellona. Ora si attende la firma di, lasciato libero dallo Zenit San Pietroburgo dopo la conquista del titolo russo.

Serie A Ufficiale! Brandon Davies è il nuovo centro di Milano IERI A 10:26

Tonut: "Felice ed emozionato, Milano è un grandissimo club"

"Sono molto felice ed emozionato di esaudire il sogno di giocare in un grandissimo club, a livello sia italiano che europeo, come l'Olimpia - le sue prime parole da giocatore dell'AX Armani Exchange -. A Milano troverò tante persone che conosco bene, dai giocatori allo staff, e altre che non vedo l'ora di conoscere per poterci lavorare insieme. Voglio ringraziare la proprietà del club, coach Ettore Messina e Christos Stavropoulos per l'opportunità che mi è stata concessa".

