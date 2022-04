Difesa asfissiante, coordinata e marmorea. Attacco fluido, prolifico, vario nelle soluzioni e negli interpreti. Le speranze della GeVi, rimaste in vita in un primo tempo onesto, franano nel giro di una manciata di minuti. Il parziale è stordente: 20-2 al rientro dall'intervallo lungo, 34-10 nel terzo periodo complessivo. Da lì in poi, con trenta punti di vantaggio all'ultimo riposo, l'Olimpia può ritrarre i remi in barca, svuotare la panchina e proteggere i suoi titolari, già colpiti dal covid negli ultimi giorni, per averli al meglio martedì sera Un primo tempo col minimo sforzo. Un terzo periodo da livello super. Milano si lancia verso i playoff di Eurolega con dieci minuti giocati come una squadra top internazionale.Le speranze della GeVi, rimaste in vita in un primo tempo onesto, franano nel giro di una manciata di minuti. Il parziale è stordente:al rientro dall'intervallo lungo,nel terzo periodo complessivo. Da lì in poi, con trenta punti di vantaggio all'ultimo riposo, l'Olimpia può ritrarre i remi in barca, svuotare la panchina e proteggere i suoi titolari, già colpiti dal covid negli ultimi giorni, per averli al meglio martedì sera nella prima sfida casalinga contro l'Anadolu Efes Istanbul

Milano torna a sfoggiare un attacco prolifico e completo, spinto dalle ottime percentuali in area (55%) e da una grande pericolosità diffusa, come testimoniano i 26 liberi tentati. Il tiro pesante, arma ormai "classica" dell'Olimpia di coach Ettore Messina, ha un impatto molto marginale (8/26, 31%). Cinque gli uomini in doppia cifra, ma spiccano i 25 punti di Davide Alviti, al suo massimo in carriera. L'ex-Trieste è una sentenza: 4/5 da due, 4/7 dall'arco, 5/5 in lunetta. Le sue prestazioni continuano a crescere di livello, segno di una fiducia sempre più grande e un inserimento ormai rodato nel sistema biancorosso.

Ad

Una perla dalla spazzatura: che canestrone di Pippo Ricci

Serie A Highlights: Olimpia Milano-Napoli 90-67 22 MINUTI FA

sulla spinta dei grandi veterani. Alviti brilla, ma al suo fianco producono anche Kyle Hines (11+6 rimbalzi), Nik Melli (10 punti, 8 rimbalzi, 5 assist), Shavon Shields (12 nonostante gli errori dall'arco) e Malcolm Delaney, il vero iniziatore del parziale con un paio di canestroni da vero leader nelle fasi iniziali del terzo periodo. Dalla panchina si scatena Sergio Rodriguez (10+5 assist), rientrato dopo una decina di giorni di stop per covid, mentre Jerian Grant prosegue nella grande opera di lavoro oscuro una squadra più in salute rispetto alle ultime uscite limitate da fatica, infortuni e covid. In crescita e più pronta, rispetto alla scorsa settimana, a gettarsi nel momento più caldo della stagione. Il break decisivo cala come una mannaia. Alviti brilla, ma al suo fianco producono anche(11+6 rimbalzi),(10 punti, 8 rimbalzi, 5 assist),(12 nonostante gli errori dall'arco) e, il vero iniziatore del parziale con un paio di canestroni da vero leader nelle fasi iniziali del terzo periodo. Dalla panchina si scatena(10+5 assist), rientrato dopo una decina di giorni di stop per covid, mentreprosegue nella grande opera di lavoro oscuro già vista anche mercoledì contro Cremona (2+7 assist). L'impressione generale è quella dirispetto alle ultime uscite limitate da fatica, infortuni e covid. In crescita e più pronta, rispetto alla scorsa settimana, a gettarsi nel momento più caldo della stagione.

10-17), ancora invischiata nella lotta per non retrocedere. La squadra di coach Buscaglia soffre l'approccio fisico dell'Olimpia nella ripresa e smarrisce, nel giro di una manciata di azioni, quelle buone sensazioni mostrate nei primi minuti, quando era riuscita a restare in scia assorbendo una serie di piccole spallate. In difficoltà il grande ex, Arturas Gudaitis (5 punti, 0/3 al tiro, 3 perse). Mentre i problemi di falli colpiscono in maniera dura gli americani-chiave. Non bastano i 14 di Jason Rich, grande protagonista nel primo tempo ma poi svanito come tutto il resto della squadra. Napoli incassa la terza sconfitta consecutiva e resta invece inchiodata al terzultimo posto in classifica ), ancora invischiata nella lotta per non retrocedere. La squadra di coach Buscaglianella ripresa e smarrisce, nel giro di una manciata di azioni, quelle buone sensazioni mostrate nei primi minuti, quando era riuscita a restare in scia assorbendo una serie di piccole spallate. In difficoltà il grande ex,(5 punti, 0/3 al tiro, 3 perse). Mentre i problemi di falli colpiscono in maniera dura gli americani-chiave. Non bastano i 14 di, grande protagonista nel primo tempo ma poi svanito come tutto il resto della squadra.

AX Armani Exchange Milano - GeVi Napoli Basket 90-67

Milano : Delaney 5, Alviti 25, Shields 12, Melli 10, Tarczewski 3; Invernizzi, Ricci 7, Biligha 2, Baldasso 3, Grant 2, Rodriguez 10, Hines 11. All.: Messina.

: Delaney 5, Alviti 25, Shields 12, Melli 10, Tarczewski 3; Invernizzi, Ricci 7, Biligha 2, Baldasso 3, Grant 2, Rodriguez 10, Hines 11. All.: Messina. Napoli: Velicka 7, Rich 14, Parks 4, McDuffie 11, Gudaitis 5; Zerini 9, Marini 3, Uglietti 4, Lombardi 8, Vitali 2. N.e.: Totè, Grassi. All.: Buscaglia.

Highlights: Olimpia Milano-Napoli 90-67

* * *

Rivivi la sfida Milano-Napoli in VOD (Contenuto premium)

Premium Basket AX Armani Exchange Milano - GeVi Napoli 01:58:38 Replica

* * *

Top 5, le giocate migliori della 26a: assist stratosferico di Milos Teodosic

Serie A Una perla dalla spazzatura: che canestrone di Pippo Ricci 2 ORE FA