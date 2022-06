"Io ci ho provato, fino all'ultimo secondo dell'ultima partita, ma oggi sento di non essere più in grado di farlo". Questa frase, all'interno di un bel post su Instagram, non lascia alcun dubbio: Giuseppe Poeta, per tutti "Peppe", annuncia il ritiro dalla pallacanestro giocata. Il playmaker di Battipaglia, 37 anni il prossimo 12 settembre (classe 1985), chiude così la sua carriera ed è pronto ad iniziare un nuovo viaggio, a costruirsi un nuovo sogno. Poeta chiude dopo aver vestito nelle ultime due stagioni la maglia della Vanoli Cremona, lui che nel suo percorso ha indossato anche le canotte di Veroli, Teramo, Virtus Bologna, Baskonia, Manresa, Trento, Torino, con cui ha vinto da capitano la Coppa Italia 2018 di Firenze, Reggio Emilia e appunto Cremona.

Peppe Poeta saluta i tifosi della Vanoli Cremona, LBA 2021-22 Credit Foto Ciamillo-Castoria

"Non avrei mai immaginato di giocare in Serie A, in Eurolega o addirittura di vestire per più di cento volte la maglia Azzurra. Per me, il ragazzino nato sui playground di Battipaglia, era già un sogno incredibile giocare e vivere di pallacanestro, qualsiasi fosse la categoria. Posso dire di essermi goduto il viaggio, ogni attimo, ogni secondo. Cara Pallacanestro, ti ringrazio per avermi fatto vivere un sogno lungo 30 anni", scrive ancora Poeta, che ha collezionato 120 presenze in Nazionale, la prima il 2 giugno 2007 a Bari contro la Croazia in amichevole.

Peppe Poeta dice 30 contro Varese, career high

"Forse avrei potuto giocare un altro anno o magari due, ma il mio corpo mi sta dicendo di rallentare. E a me rallentare non è mai piaciuto. Mi sta dicendo di saltar qualche allenamento, di gestirmi durante le partite. No! Cara Pallacanestro, proprio non riesco, meriti che chiunque scenda in campo dia tutto se stesso. Io ci ho provato, fino all'ultimo secondo dell'ultima partita, ma oggi sento di non essere più in grado di farlo. Oggi inizia un nuovo capitolo della mia vita e il mio primo obiettivo sarà quello di avere una risposta alla domanda: "Qual è il tuo sogno?"", la chiosa del messaggio di Peppe, uno che ha lasciato un segno importante ed è diventato uno dei volti del basket italiano dell'ultimo decennio.

