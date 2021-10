Carpegna Prosciutto Pesaro ha un nuovo allenatore. Dopo le Luca Banchi, il quale guiderà la squadra fin dall'allenamento di oggi, previsto per il primo pomeriggio. Il tecnico grossetano torna così in Serie A, a distanza di oltre tre anni dall'esperienza di capo-allenatore della Fiat Auxilium Torino, squadra che aveva trascinato fino al 5° posto alla metà della stagione regolare 2017-18 e che avrebbe poi vinto la Coppa Italia sotto la guida tecnica di Paolo Galbiati, oggi allenatore della Vanoli Basket Cremona. Laha un nuovo allenatore. Dopo le dimissioni di Aza Petrovic , il club biancorosso ha infatti concluso un accordo con, il quale guiderà la squadra fin dall'allenamento di oggi, previsto per il primo pomeriggio. Il tecnico grossetano, a distanza di oltre tre anni dall'esperienza di capo-allenatore della, squadra che aveva trascinato fino alalla metà della stagione regolaree che avrebbe poi vinto la Coppa Italia sotto la guida tecnica di Paolo Galbiati, oggi allenatore della Vanoli Basket Cremona.

In carriera, il tecnico cinquantaseienne vanta molteplici esperienze. Le più significative, in termini di risultati, sono sicuramente quelle vissute a Siena e Milano. Alla Mens Sana, Banchi è stato storico assistente di Simone Pianigiani, prima di vincere il double italiano (Scudetto+Coppa Italia) da head coach nella stagione 2012-13 e di passare poi - nell'estate 2013 - all'acerrima rivale dei biancoverdi, l'EA7 Emporio Armani Milano. In soli nove mesi, Banchi è stato capace di riportare lo Scudetto a Milano a 18 anni di distanza dall'ultima affermazione, diventando così il primo tecnico - dai tempi di Carlo Recalcati - capace di vincere due campionati consecutivi con due club differenti. Nel 2013-14 ha condotto invece Milano a uno storico traguardo europeo, centrando i Playoff di Eurolega, persi 1-3 contro il Maccabi Tel Aviv futuro campione, e mancando le Final Four di Milano a causa di molteplici infortuni (Alessandro Gentile e Keith Langford, su tutti), più che per "colpe" proprie. Attualmente è anche commissario tecnico della Nazionale lettone, guidata dal fenomeno dei Dallas Mavericks, Kristaps Porzingis.

