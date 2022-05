soli 20 punti in altrettanti minuti, perfettamente ripartiti tra i due quarti finali. E vola via, verso le semifinali, su un comodo +20. Toko Shengelia avrà tempo vere. Tra gara-2 e gara-3 cambia la location. Ma non la partita. Dopo un primo tempo combattuto, la Virtus innesta le marce alte nella ripresa. Soffoca Pesaro ain altrettanti minuti, perfettamente ripartiti tra i due quarti finali. E vola via, verso le semifinali, su un comodo. Toko Shengelia avrà tempo per sgonfiare la caviglia dolorante . E Milos Teodosic, neppure scomodato per scendere in panchina alla Vitrifrigo Arena, potrà godersi qualche altro giorno di riposo e recupero per farsi trovare fresco e pimpante quando arriveranno le partite

Bologna vince, ancora, con le sue nuove armi. Con la consistenza difensiva, esplosa con l'arrivo dei due veterani del CSKA Mosca e con l'avvicinarsi della fase calda della stagione. E con la profondità qualitativa del suo roster, a pieno organico e rodato dopo le lunghe settimane di difficoltà e sfortune iniziali.

Mam Jaiteh è sempre più sovrano del verniciato. 15 punti, 6/8 al tiro, 5 falli subiti. La sfida con Tyrique Jones è vinta, di nuovo, come nelle prime due gare della serie. Sul perimetro, il lavoro di Daniel Hackett è eccelso (12 punti, 5 rimbalzi, 2 assist). Segna canestri pesanti, toglie sicurezze a Davide Moretti, caricato presto di falli e nervosismo. Kyle Weems (8+9 rimbalzi) si sporca le mani in ogni centimetro di campo. Dalla panchina, Marco Belinelli (11) sfoggia movenze feline, da campione d'altri tempi. E Amar Alibegovic (9), è sempre più sovrano del verniciato.. La sfida con Tyrique Jones è vinta, di nuovo, come nelle prime due gare della serie. Sul perimetro, il lavoro diè eccelso (12 punti, 5 rimbalzi, 2 assist). Segna canestri pesanti, toglie sicurezze a Davide Moretti, caricato presto di falli e nervosismo.(8+9 rimbalzi) si sporca le mani in ogni centimetro di campo. Dalla panchina,(11) sfoggia movenze feline, da campione d'altri tempi. E(9), infiammatosi in gara-2 , prosegue il suo momento di grande consistenza.

Tyrique Jones vola per stoppare Kevin Hervey al tabellone

Ma occorre tempo perché la Virtus riesca a flettere pienamente i muscoli. La Vitrifrigo Arena riassapora i momenti delle grandi rivalità storiche. E vuole, anzi, reclama, una partita d'orgoglio e coraggio. La Vuelle la ascolta per i primi venti minuti, spinta dall'unica grande fiammata della serie di Doron Lamb (15 punti, 11 nel primo tempo). Ma, come in gara-2, non ha la forza fisica, tecnica e mentale per reggere l'urto del cambio di passo bianconero.

Il terzo periodo è simbolico: 10-24. Pesaro si ritrova schiacciata sotto canestro, dove Tyrique Jones affoga. Il conto a rimbalzo è impietoso: 46-32. Ma anche tradita dai suoi esterni veterani. Carlos Delfino e Vince Sanford chiudono con 9 punti e 3/17 dal campo in coppia. Luca Banchi guarda sconsolato la sua panchina, che non riserva altre armi da estrarre dalla faretra. Può soltanto osservare la Virtus volare via in attesa della sirena finale. Quella che, comunque, saluterà la VL una grande standing-ovation. Meritatissima per una squadra che, dopo aver ballato sull'orlo della retrocessione, ha regalato al suo pubblico un assaggio di playoff dopo dieci anni di astinenza.

Carpegna Prosciutto Pesaro - Virtus Segafredo Bologna 55-75

Pesaro : Moretti 7, Sanford 4, Delfino 5, Mejeris 7, Jones 8; Stazzonelli, Camara, Zanotti 2, Tambone 7, Lamb 15. N.e.: Dia, Demetrio. All.: Banchi.

: Moretti 7, Sanford 4, Delfino 5, Mejeris 7, Jones 8; Stazzonelli, Camara, Zanotti 2, Tambone 7, Lamb 15. N.e.: Dia, Demetrio. All.: Banchi. Bologna: Hackett 12, Weems 8, Cordinier 6, Hervey 7, Jaiteh 15; Tessitori 4, Mannion, Ruzzier, Belinelli 11, Pajola 3, Alibegovic 9, Sampson. All.: Scariolo.

* * *

