Dolomiti Energia Trentino – Carpegna Prosciutto Pesaro 82-83

La Carpegna Prosciutto Pesaro sbanca la BLM Group Arena, batte 83-82 in volata la Dolomiti Energia Trentino nel secondo anticipo del sabato della 28esima giornata di Serie A e festeggia la matematica salvezza con due turni d'anticipo. La squadra di Luca Banchi vendica il ko casalingo dell'andata contro l'Aquila, sale a 26 punti e resta in piena corsa per i playoff grazie al quarto successo nelle ultime cinque uscite: decisiva la tripla di Doron Lamb dall'angolo a 5" dal termine in un finale thrilling, con Trento capace di sorpassare dal -7 al +4 con un roboante 11-0. Il migliore per la Vuelle è Moretti con 17 punti e 6 assist, Lamb ne aggiunge 16 con 4 triple, 13 con 6 assist anche per Sanford in una serata dove la Carpegna Prosciutto chiude con un clamoroso 14 su 21 dall'arco. Terza sconfitta di fila invece per Trento che resta inchiodata a 22 punti e dovrà sudare per conquistarsi la matematica salvezza: questa volta non bastano i 19 punti di Reynolds, i 16 con 8 assist di Flaccadori e i 15 di Dominique Johnson, alla miglior prova dopo il rientro in Italia.

Ad

Doron Lamb con la tripla della vittoria per Pesaro a Trento

Serie A Tortona vola, Brescia riprende la marcia, ok Treviso e Trieste 16/04/2022 A 21:23

La gara vede Pesaro partire forte, 8-0, mentre Trento si sblocca solo dopo 5' con Williams. La Carpegna Prosciutto ha più energia, tocca il 19-8 con due bombe di Sanford e Lamb, e al 10' conduce 19-12. Gli ospiti continuano a tirare divinamente anche nel secondo periodo, Tambone e Zanotti fanno +11, poi un alley-oop con schiacciata di Jones vale il +15 sul 35-20. La Dolomiti Energia viene presa per mano dai suoi leader, sono Forray e Flaccadori a dimezzare lo scarto per il -7, poi all'intervallo è -9 sul 35-44.

Tyrique Jones inchioda a due mani sull'alley-oop di Tambone

Nella ripresa la Vuelle prova a tenere il naso avanti ma Trento reagisce e grazie a Johnson pareggia sul 57-57 e poi sorpassa sul 61-59 al 30' con due bombe. Nell'ultimo quarto è sempre la formazione ospite a tentare la fuga, Moretti, le triple di Lamb e Meijeris danno il +7 sul 77-70, sembra l'allungo decisivo, però la Dolomiti Energia non cede e risale la china. La squadra di Lele Molin costruisce un parziale di 11-0 con due triple di Reynolds, Williams e una bomba di Johnson, e stavolta è l'Aquila ad accarezzare la vittoria. Invece no perchè Sanford fa -1, poi sull'82-80 è Lamb a realizzare dall'angolo la freccia del sorpasso a 5" dal termine. Trento ha comunque l'ultima chance, Johnson si prende la responsabilità ma il suo jumper si spegne sul ferro, e così è Pesaro a esplodere di gioia per la matematica salvezza.

Flaccadori come Arsenio Lupin, furto e tripla dall'angolo

Trento : Reynolds 19, Flaccadori 16, Johnson 15, Forray 13, Williams 9, Bradford 5, Conti 3, Mezzanotte 2, Ladurner, Dell'Anna ne, Gaye ne, Morina ne. All. Molin.

: Reynolds 19, Flaccadori 16, Johnson 15, Forray 13, Williams 9, Bradford 5, Conti 3, Mezzanotte 2, Ladurner, Dell'Anna ne, Gaye ne, Morina ne. All. Molin. Pesaro: Moretti 17, Lamb 16, Sanford 13, Mejeris 9, Zanotti 9, Tambone 8, Jones 6, Delfino 5, Demetrio, Stazzonelli ne. All. Banchi.

Highlights: Trento-Pesaro 82-83

* * *

RIGUARDA TRENTO-PESARO IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Dolomiti Energia Trentino - Carpegna Prosciutto Pesaro 02:02:39 Replica

* * *

Top 5, le giocate migliori della 27a: azione dell'anno di Gabriele Procida

Serie A Highlights: Fortitudo Bologna-Trentino 86-69 16/04/2022 A 20:55