Carpegna Prosciutto Pesaro – Vanoli Cremona 93-87

Di Davide Fumagalli. Vittoria molto importante per la Carpegna Prosciutto Pesaro che alla Vitrifrigo Arena supera 93-87 la Vanoli Cremona nello scontro salvezza della 19esima giornata di Serie A. I marchigiani, reduci da tre sconfitte, ritrovano il sorriso e salgono a 14 punti, portandosi a +4 sulla formazione di Paolo Galbiati, ultima a quota 10 assieme alla Fortitudo Bologna. Un match spettacolare, ad alto punteggio e con svariati break nell'arco dei 40 minuti: la squadra di Luca Banchi, che vince la lotta a rimbalzo 35 a 28, la spunta grazie al 10 su 21 da tre e ai 21 liberi segnati (16 su 17 per gli ospiti). Sugli scudi Doron Lamb, 19 punti e determinante per lo strappo nel terzo periodo, Vee Sanford, 18, e Simone Zanotti, 15, fondamentale nel secondo quarto per tamponare la fuga di Cremona. In casa Vanoli, senza il cannoniere Jalen Harris, fermato da un problema alla mano destra, non basta un clamoroso Peppe Poeta da 28 punti con 3 triple e 4 assist; Tinkle aggiunge 14 punti, Cournooh 11 e Dime 8 con 7 rimbalzi e 3 stoppate mentre è in ombra il talento Spagnolo, 8 punti con 3 su 9 al tiro e 4 perse.

McNeace distrugge il ferro sull'invito di Peppe Poeta

Il match è equilibrato in avvio, Sanford e Delfino tenfono davanti Pesaro, poi la Vanoli manda sul parquet Poeta e l'ultimo arrivato Kohs, e cambia marcia. Il lettone mette la bomba del +3 e poi completa un gioco da tre punti per il 25-19, il break si allunga con una bomba di Poeta e una schiacciata devastante di McNeace su invito dello stesso Peppe per il 30-19 del 10'. In avvio di secondo quarto ancora l'asse McNeace-Poeta produce il +13, la Carpegna Prosciutto però non cede e risale la china trascinata dalle bombe e dalle iniziative di Zanotti. La squadra di Banchi arriva a -2 con le bombe di Zanotti e Sanford, sorpassa con tre liberi di Delfino e all'intervallo conduce 49-47.

McNeace e Poeta regalano il bis ai tifosi di Cremona

Nella ripresa si va di pari passo fino al 56-56, lì Pesaro piazza un break di 14-0 con le bombe di Sanford e la "doppietta" di Lamb, e la gara si spezza. Dopo 5' di secca Cremona torna a segnare e al 30' è a -9 sul 70-61. Il quarto periodo si apre con due canestri di Poeta per il -5, ma Lamb stoppa tutto con un'altra bomba, poi è Larson a lanciare i suoi sul +12, 83-71. Nel finale la Vanoli prova a tornare sotto con pecchia e un indomabile Poeta, arriva fino a -4 a 14" dalla fine ma la rimonta non va oltre e così alla sirena è la Carpegna Prosciutto a esultare. Nel prossimo turno Cremona avrà un altro match delicato in casa con Napoli, Pesaro invece farà visita alla capolista Milano, compito proibitivo anche se la squadra di Banchi ha vinto poche settimane fa l'andata in overtime.

Malik Dime piazza due stoppate impressionanti

Pesaro : Moretti 11, Tambone, Stazzonelli ne, Lamb 19, Zanotti, Sanford 18, Larson 13, Demetrio 15, Delfino 9, T. Jones 8. All. Banchi.

Cremona: Agbamu ne, Dime 8, Sanogo ne, McNeace 4, Gallo ne, Pecchia 8, Poeta 28, Spagnolo 8, Kohs 6, Tinkle 14, Cournooh 11. All. Galbiati.

Fortitudo Bologna – Germani Brescia 86-93

Di Daniele Fantini. a breve il report completo...

Fortitudo : Durham 9, Aradori 15, Feldeine 6, Benzing 15, Totè 10; Procida 3, Charalampopoulos 6, Groselle 5, Frazier 17. N.e.: Mingotti, Zedda. All.: Martino.

Brescia: Mitrou-Long 29, Della Valle 23, Petrucelli 8, Gabriel 4, Burns; Moore 2, Eboua, Parrillo, Cobbins 14, Laquintana 8, Moss 5. N.e.: Rodella. All.: Magro.

Happy Casa Brindisi – UNAHOTELS Reggio Emilia

Ore 18:30

