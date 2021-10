Nel posticipo della 2ª giornata di LBA 2021-22, la Carpegna Prosciutto Pesaro supera l’Allianz Pallacanestro Trieste con un Tyrique Jones da record. Il lungo biancorosso chiude con una doppia-doppia da 24 punti e 11 rimbalzi in 29’, entrando nel libro del record del nostro campionato per un 10/10 da due che lo colloca al 10° posto all-time nella classifica dei giocatori capaci di realizzare più canestri senza alcun errore. La formazione alabardata comincia cercando di sfruttare al meglio il pick&roll tra Corey Sanders e Marcos Delia, ma i padroni di casa ci mettono poco per carburare. La coppia Jones-Sanford assalta con costanza il ferro biancorosso, col primo capace di mettere a referto ben 8 punti nel 1° quarto, incluso un alley-oop stupendo alzatogli da Carlos Delfino. La Carpegna Prosciutto si blocca però improvvisamente e gli ospiti sembrano poter allungare un po’, almeno fino alla serie di palle perse che vanifica più possessi.

Carlos Delfino e Tyrique Jones combinano per uno splendido alley-oop

Punteggi non altissimi a fine frazione (16-14), con Pesaro che continua a non segnare fino al canestro di Davide Moretti (12’). Da quel momento, la squadra di coach Petrovic sembra poter prendere le redini del match, ma Adrian Banks ha progetti ben diversi e propizia uno 0-5 che rimette tutto in parità (27-27) a 2’ dalla fine del 1° tempo. Il tiro pesante diventa fattore chiave, ma in negativo, con le due formazioni che tirano 4/20 complessivamente da oltre l’arco dei 6.75, prima del botta e risposta a distanza tra Andrejs Grazulis e Vincent Sanford. La VL chiude sul +4 (34-30), una prima metà di gara tecnicamente non eccelsa, ma sicuramente con tanto spettacolo a livello di giocate dei singoli: Jones dominante nel pitturato avversario, con 12 punti (6/6 al tiro e 3 schiacciate), a conferma di quanto sia un gran rollante. Il tiro da 3 punti diventa invece arma importante, almeno per la squadra di Petrovic, nel 3° quarto. Delfino dimostra, ancora una volta, di possedere una classe infinita ed eterna, mettendosi in proprio per due triple fondamentali. Jones non arresta il proprio strapotere nei due pitturati, mentre Trieste perde un po’ la bussola in attacco, con altri turnover, scivolando più volte sul -9 e chiudendo il 3° quarto sul 54-47.

Serie A Leonardo Demetrio fa tremare il ferro di Trieste col tap-in schiacciato 38 MINUTI FA

La Carpegna Prosciutto esaspera però la soluzione perimetrale e si dimentica di avere un Jones da 9/9 al tiro da 2 al 31’ di gioco (e già doppia-doppia per il centro, con anche 10 rimbalzi) e così gli ospiti ne approfittano un po’. Daniele Cavaliero suona la carica con due bombe, ma nessun compagno – Delia escluso – lo segue nell’impresa di rimontare lo svantaggio. Jones torna a fare male vicino canestro, mentre Simone Zanotti porta a casa liberi di capitale importanza (68-59) a 2’ dalla sirena. Tyler Larson, all’esordio con Pesaro, mette la firma sulla vittoria con due bombe consecutive per il +15 a 20’’ dal termine e fa esplodere di gioia il pubblico presente alla Vitrifrigo Arena. Grande prova personale per Delfino, autore di 14 punti (4/9 da 3), 6 rimbalzi e 5 assist. A Trieste non bastano i 15 di Delia e i 12 (ma con 7 perse) di Banks.

Leonardo Demetrio fa tremare il ferro di Trieste col tap-in schiacciato

Carpegna Prosciutto Pesaro – Allianz Pallacanestro Trieste 74-61

Pesaro: Drell, Moretti 2, Stazzonelli n.e., Camara, Zanotti 9, Sanford 15, Larson 7, Demetrio 3, Delfino 14, Jones 24. All. Petrovic.

Trieste: Banks 12, Sanders 9, Fernandez 3, Deangeli, Mian 5, Delia 15, Cavaliero 6, Campogrande n.e., Grazulis 7, Lever 4. All. Ciani.

Serie A Carlos Delfino e Tyrique Jones combinano per uno splendido alley-oop 2 ORE FA