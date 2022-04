PALAFERRARIS, CASALE MONFERRATO (AL) - Carlos Delfino corre e segna come un venticinquenne con fame di emergere. Tyrique Jones plana a canestro come un tornado. E la VL piazza il colpaccio. La vittoria nel primo anticipo del sabato a Casale Monferrato porta la squadra di coach Luca Banchi a 10-14, permettendo un nuovo piccolo allungo nella zona bassa della classifica in vista dello scontro diretto tra Fortitudo e Cremona, in programma domani pomeriggio. E il traguardo della salvezza, ora, si fa più concreto all'orizzonte. Di contro, Tortona (12-12) incassa il secondo ko consecutivo dopo quello di Venezia e spreca una buona chance per consolidare la quarta piazza in una graduatoria molto, molto corta nella parte centrale. Lì dove la battaglia per un piazzamento playoff continuerà a infervorare fino all'ultima giornata della regular-season.

Jalen Cannon stoppa, Carlos Delfino risponde con una tripla

Pesaro azzanna la partita con aggressività, controllandone l'inerzia sin dai primi possessi. La difesa bianconera è blanda e porosa. Tortona, nel complesso, ha le stranissime sembianze di una squadra apatica e quasi arrendevole, molto distante dal gruppo feroce e rognoso visto finora in stagione. Il divario si allarga in maniera naturale. La VL segna 48 punti nel solo primo tempo, balzando sul +17 all'intervallo lungo (31-48). E lo spartito non cambia nemmeno all'uscita dagli spogliatoi. Tortona sbaglia le prime 12 conclusioni dall'arco, smarrendo una delle sue armi offensive principali (5/22 alla fine), e l'unica fiammata, costruita dalle seconde linee in avvio di quarto periodo, si spegne sul lay-up del possibile -9 sbagliato da Jamarr Sanders. Pesaro trova qualche giocata di qualità da Lamb, Sanford e Mejeris quando Delfino è costretto per qualche minuto in panchina a causa di un colpo a un ginocchio e riprende con relativa facilità le redini dell'incontro.

Carlos Delfino segna la tripla sulla sirena del primo tempo contro Tortona

L'MVP, come detto, va diviso tra Carlos Delfino, onnipresente con 19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, e Tyrique Jones, alla sua miglior partita in maglia VL e dominante nel confronto con Tyler Cain in vernice. Il centro biancorosso scrive 20 punti con 15 rimbalzi, 3 stoppate e 4 assist, per un rotondo 40 di valutazione. Molto concreto anche il primo tempo di Davide Moretti (8 punti, 2 assist) e l'apporto di Mareks Mejeris, poco appariscente ma super-solido (12 punti, 5 rimbalzi).

Su sponda tortonese, si salvano Bruno Mascolo (15 punti dalla panchina), ultimo ad alzare bandiera bianca e anima del fallito tentativo di rimonta nel quarto periodo, e qualche sprazzo di Ariel Filloy (11 punti, 3/5 dall'arco), unico a rendersi pericoloso dalla distanza. Mancano gli apporti degli americani. Tyler Cain soffre contro l'atletismo e la mobilità di Jones. JP Macura gioca una partita imprecisa e nervosa, segnando sì 12 punti ma con 4/12 al tiro. Mike Daum, ancora in versione mascherata, prosegue il suo momento di flessione sorvolando il match senza impatto (soltanto 2 punti in 18 minuti).

Bertram Derthona Tortona – Carpegna Prosciutto Pesaro 70-86

Tortona : Wright 9, Macura 12, Sanders 8, Daum 2, Cain 4; Cannon 5, Mascolo 15, Severini 4, Filloy 11. N.e.: Tavernelli, Rota, Mortellaro. All.: Ramondino.

: Wright 9, Macura 12, Sanders 8, Daum 2, Cain 4; Cannon 5, Mascolo 15, Severini 4, Filloy 11. N.e.: Tavernelli, Rota, Mortellaro. All.: Ramondino. Pesaro: Moretti 8, Delfino 19, Sanford 4, Mejeris 12, Jones 20; Tambone 7, Lamb 8, Zanotti 8, Demetrio. N.e.: Stazzonelli. All.: Banchi.

