Basket, Serie A - Pierpaolo Marini è clutch: che tripla per la vittoria contro Trieste!

BASKET, SERIE A - Pierpaolo Marini è clutch! 11 punti nel 4° quarto della sfida tra Gevi Napoli e Allianz Pallacanestro Trieste, compresa la tripla che vale la vittoria per il club partenopeo. Prova da MVP per la guardia italiana, che si conferma giocatore chiave per coach Pino Sacripanti.

00:00:32, 11 minuti fa