Basket, Serie A: Pippo Ricci: "Andiamo a Bologna per vincere, vogliamo arrivare primi"

Pippo Ricci racconta ai microfoni di "Basket Zone" le sue impressioni ed emozioni in vista del big-match di domenica 10 aprile tra Virtus Segafredo Bologna e AX Armani Exchange Milano. Capitano delle Vu Nere nella scorsa stagione, fu lui ad alzare la Coppa dello Scudetto vinto per 4-0 in finale con Milano. Ora è un tassello-chiave delle rotazioni dell'Olimpia di coach Ettore Messsina.

00:01:15, 15 minuti fa