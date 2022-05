Germani Brescia-Banco di Sardegna Sassari 104-97

Dopo una regular-season straordinaria e impreziosita da una serie di 14 vittorie consecutive, la Germani Brescia apre i quarti di finale superando il Banco di Sardegna Sassari in gara-1 sul parquet del PalaLeonessa per 104-97. La formazione di coach Alessandro Magro prende rapidamente in mano l'inerzia del match, trascinata dall'avvio straripante di Amedeo Della Valle. L'MVP in carica segna 17 punti nel solo primo quarto e chiude a quota 30, mettendo la firma sulla sua seconda miglior prestazione stagionale dopo il career-high da 34 piazzato nella trasferta di Treviso. Naz Mitrou-Long gli fa, come sempre, da grande spalla con 24 punti e 9 assist, ma i canestri decisivi finali portano il marchio di John Brown, protagonista con 11 punti e 6 rimbalzi, 4 dei quali offensivi.

Amedeo Della Valle segna la tripla e fa 30 in gara 1

La Dinamo, che si riavvicina più volte da svantaggi in doppia cifra senza però riuscire mai a coronare una rimonta, ha 22 punti con 11 rimbalzi da uno statuario Miro Bilan, 22 dall'immortale David Logan, e 15 da Eimantas Bendzius, emerso nella ripresa dopo un primo tempo in sordina.

Brescia : Brown 11, Gabriel 7, Mitrou-Long 24, Mobio ne, Petrucelli 6, Della Valle 30, Eboua, Parrillo, Cobbins 2, Burns 4, Laquintana 11, Moss 9. All. Magro.

: Brown 11, Gabriel 7, Mitrou-Long 24, Mobio ne, Petrucelli 6, Della Valle 30, Eboua, Parrillo, Cobbins 2, Burns 4, Laquintana 11, Moss 9. All. Magro. Sassari: Pitirra ne, Bilan 22, Logan 22, Robinson 11, Kruslin 1, Gandini ne, Devecchi 3, Trier, Burnell 14, Bendzius 15, Gentile 5, Diop 4. All. Bucchi.

Highlights gara 1: Brescia-Sassari 104-97

* * *

Top 5, le migliori giocate della 30a: Isaia Cordinier schiaccia in reverse

