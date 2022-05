MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - L'amministrazione controllata, questa volta, funziona. Milano gioca tre quarti in fotocopia di gara-1, dominando un avversario corto per organico, chili e talento, e mantiene le mani ben salde sul manubrio anche quando coach Ettore Messina dà fiducia al secondo quintetto e il tabellone suggerirebbe la possibilità di un minimo relax.

57 punti è ancora più brillante di quello già stratosferico 10/17 dall'arco, 10/15 da due e un enorme cuscinetto di margine di 25 lunghezze. L'attacco, quello strano spauracchio capace di cristallizzare il sistema di Ettore Messina in diversi momenti cruciali della stagione, macina canestri a ripetizione. Il gioco è spumeggiante, fluido, corale. Perfetta espressione della qualità assoluta di un gruppo comunque sempre privo degli infortunati Nik Melli e Malcolm Delaney, e con diversi protagonisti importanti in tribuna per turn-over. Il primo tempo daè ancora più brillante di quello già stratosferico del primo appuntamento della serie . Le percentuali, ancora una volta, sono divine. L'Olimpia arriva all'intervallo lungo con, 10/15 da due e un enorme cuscinetto di margine di. L'attacco, quello strano spauracchio capace di cristallizzare il sistema di Ettore Messina in diversi momenti cruciali della stagione, macina canestri a ripetizione.. Perfetta espressione della qualità assoluta di un gruppo comunque sempre privo degli infortunati Nik Melli e Malcolm Delaney, e con diversi protagonisti importanti in tribuna per turn-over.

Recupero e tripla al volo: Sergio Rodriguez infiamma il Forum

Sergio Rodriguez predica chachismo in una serata perfetta in regia. 14 punti, 4/5 dall'arco, 5 assist in soli 17 minuti, il minimo necessario per archiviare rapidamente la partita. Al suo fianco, le bocche da fuoco azionano il mirino. Gigi Datome non sbaglia un colpo, top-scorer biancorosso a quota 16. Shavon Shields serpeggia in ogni angolo del campo. E, dalla panchina, contribuiscono tutti, in massa.

Coach Messina può dedicarsi a una distribuzione scientifica dei minutaggi, preservando i pretoriani in vista dei momenti caldi dei prossimi giorni e restituendo fiducia al secondo quintetto, in difficoltà in gara-1. Jerian Grant e Tommaso Baldasso rispondono con personalità sul perimetro, Pippo Ricci torna fattore anche in attacco, Paul Biligha cementa la difesa facendo da ottima spalla all'eterno Kyle Hines e anche Davide Alviti, scongelato nel quarto periodo, mostra importanti segnali di ripresa psicologica.

Sergio Rodriguez si diverte: assist dietroschiena per Shavon Shields

Reggio Emilia dura meno di un quarto, sopraffatta sin dalla palla a due dall'energia, dalla fisicità e dal talento degli avversari. Stephen Thompson chiude con 15 punti, ma non ha lo stesso impatto di gara-1, quando fu spauracchio per i nervi tesi milanesi. Mikael Hopkins scompare dopo un avvio interessante, Arturs Strautins litiga con il ferro (1/8 al tiro), Tyler Larson è nuovamente ectoplasmatico (0 punti, 0/6). Strappa applausi, e qualche lacrima di commozione, Andrea Cinciarini, salutato da una standing-ovation calorosissima dal suo ex-pubblico. Ancora una volta è l'ultimo ad arrendersi, vivendo 36 minuti da one-man band: il suo box-score recita 19 punti con 5/8 da tre (top-scorer di serata), ma le emozioni percepite sul parquet del Forum vanno ben oltre i semplici numeri.

La serie si sposta ora a Bologna per gara-3. La partita è in programma giovedì 19 maggio alle ore 20.30, trasmessa in LIVE-Streaming su Discovery+

AX Armani Exchange Milano - UnaHotels Reggio Emilia 91-65

Milano : Rodriguez 14, Shields 9, Datome 16, Bentil 9, Hines 5; Grant 6, Erba 2, Ricci 8, Baldasso 8, Alviti 6, Biligha 4, Hall 4. All.: Messina.

: Rodriguez 14, Shields 9, Datome 16, Bentil 9, Hines 5; Grant 6, Erba 2, Ricci 8, Baldasso 8, Alviti 6, Biligha 4, Hall 4. All.: Messina. Reggio Emilia: Cinciarini 19, Larson, Strautins 7, Johnson 3, Hopkins 9; Crawford 6, Colombo, Soliani, Thompson 15, Baldi Rossi 6. All.: Caja.

Highlights gara-2: Olimpia Milano-Reggio Emilia 91-65

* * *

