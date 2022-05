MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Quando Milano tocca il +24 (80-56) al 28', sembra lanciarsi verso il traguardo in cavalcata. E anche con un pizzico di accademia. Ottanta punti segnati in tre periodi, attacco brillante e fluido, percentuali paradisiache, una macchina tritatutto che può permettersi anche una serata di relativo riposo nella propria metacampo, classico punto di forza passato stranamente in secondo piano. Ma basta un attimo, una spina staccata con eccessivo anticipo e le mancate risposte del secondo quintetto lanciato a cavallo dei due periodi finali, per scompaginare tutto.

La Reggiana piazza un parzialone pazzesco di 0-18 tenendo Milano senza punti per quattro minuti e a soli quattro per quasi otto nel quarto periodo. Canestro dopo canestro, la UnaHotels rosicchia il margine con costanza e si ripropone lì, a -4 (84-80), facendo riapparire i fantasmi, conosciutissimi, delle ultime partite di Eurolega. Quelle in cui l'Olimpia si è vista spesso costretta ad alzare bandiera bianca arenandosi malamente nel finale.

Devon Hall infila un paio di canestri salva-vita dal perimetro. Shavon Shields si inventa un and-one di livello contro Hopkins. E Kyle Hines, rispolverato nella battaglia senza quartiere finale, allunga le manone su qualsiasi cosa si avvicini all'area verniciata. Milano torna a respirare nella volata finale, mettendo in cassaforte il primo punto della serie con un colpo di coda da grande squadra ma incapace di lanciare quel segnale forte che avrebbe voluto dopo tre quarti di massimo splendore. Un segnale rivolto sia alla Reggiana, arrembante e mai doma in una gaa-1 giocata senza alcun timore, sia alla Virtus, arrivata ai playoff come grande favorita dopo il primo posto in regular-season La coltre di tensione, talmente spessa da potersi toccare con mano, viene spazzata via dalle giocate di puri nervi freddi dei veterani.infila un paio di canestri salva-vita dal perimetro.si inventa un and-one di livello contro Hopkins. E, rispolverato nella battaglia senza quartiere finale, allunga le manone su qualsiasi cosa si avvicini all'area verniciata. Milano torna a respirare nella volata finale, mettendo in cassaforte il primo punto della serie con un colpo di coda da grande squadra mache avrebbe voluto dopo tre quarti di massimo splendore. Un segnale rivolto sia alla Reggiana, arrembante e mai doma in una gaa-1 giocata senza alcun timore, sia alla Virtus, arrivata ai playoff come grande favorita dopo il primo posto in regular-season e la conquista dell'Eurocup

AX Armani Exchange Milano - UnaHotels Reggio Emilia 91-82

Milano : Rodriguez 11, Shields 20, Datome 13, Bentil 19, Hines 7; Ricci 5, Hall 11, Biligha 6, Baldasso, Daniels. N.e.: Alviti, Erba. All.: Messina.

: Rodriguez 11, Shields 20, Datome 13, Bentil 19, Hines 7; Ricci 5, Hall 11, Biligha 6, Baldasso, Daniels. N.e.: Alviti, Erba. All.: Messina. Reggio Emilia: Cinciarini 16, Larson 5, Strautins 8, Johnson 11, Hopkins 5; Thompson 21, Baldi Rossi 6, Crawford 9. N.e.: Colombo, Soliani. All.: Caja.

