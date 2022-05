Virtus Segafredo Bologna - Carpegna Prosciutto Pesaro 82-76

Segafredo Virtus Bologna conquista gara 1 della serie dei quarti di finale dei playoff per 82-76 contro la Carpegna Prosciutto Pesaro e si porta sull'1-0. I campioni d'Italia in carica, Milos Teodosic, tenuto a riposo, e al netto dell'infortunio alla caviglia che ha tolto Toko Shengelia in avvio di ripresa e che sarà valutato nelle prossime ore. La squadra di Sergio Scariolo resta praticamente sempre in controllo, senza però chiudere mai definitivamente il discorso: alla fine la Virtus, che tira col 62% da due e 9 su 20 da tre, ha cinque giocatori in doppia cifra con Belinelli top scorer a quota 14 punti, seguito dai 12 di Jaiteh e Shengelia, dagli 11 di Cordinier e Weems, e dai 10 assist di Pajola (career high) sui 26 della squadra. Per Pesaro, che insacca 14 triple ma paga l'opaco 11 su 29 da due, ci sono 21 punti di Sanford, 11 di Tambone e 12 ciascuno di Moretti e Jones, che aggiunge 12 rimbalzi. Martedì sera alle 20.30 ci sarà gara 2, sempre alla Segafredo Arena. Non è stato semplice ma laconquista gara 1 della serie dei quarti di finale dei playoff percontro lae si porta sull'1-0. I campioni d'Italia in carica, e freschi vincitori dell'Eurocup contro il Bursaspor , la spuntano nonostante l'assenza di, tenuto a riposo, e al netto dell'infortunio alla caviglia che ha toltoin avvio di ripresa e che sarà valutato nelle prossime ore. La squadra diresta praticamente sempre in controllo, senza però chiudere mai definitivamente il discorso: alla fine la, che tira col 62% da due e 9 su 20 da tre, ha cinque giocatori in doppia cifra contop scorer a quota 14 punti, seguito dai 12 di, dagli 11 di, e dai 10 assist di(career high) sui 26 della squadra. Per, che insacca 14 triple ma paga l'opaco 11 su 29 da due, ci sono 21 punti di, 11 die 12 ciascuno di, che aggiunge 12 rimbalzi. Martedì sera alle 20.30 ci sarà, sempre alla Segafredo Arena.

Ad

Shengelia manda a schiacciare Tessitori, showtime Virtus

Serie A Virtus avanti 1-0 su Pesaro nei quarti di finale: calendario, orari e dove vederla in tv 11/05/2022 A 21:43

La sfida della Segafredo Arena è molto equilibrata nei primi minuti, Jones e Zanotti rispondono a Cordinier e Shengelia, poi proprio Toko e Belinelli mettono due bombe per il +7, Cordinier fa +9, ma Pesaro replica subito con Sanford, Tambone e Lamb, e alla prima pausa è 24-22. In avvio di secondo periodo la Segafredo piazza una spalla e torna a +8 (32-24), la formazione di Luca Banchi ricuce, sorpassa con Sanford, e obbliga la Virtus a rimettere il piede sul gas: Tessitori firma 5 punti in fila, poi Belinelli quasi allo scadere del secondo quarto firma il 45-36, +9, con cui si torna negli spogliatoi.

Sampson vola e inchioda sull'alley-oop di Belinelli

Anche nel terzo periodo prosegue l'elastico tra le due squadre, la Segafredo va a +7 sul 51-44 e lì perde Shengelia che in occasione del canestro si procura una distorsione alla caviglia. Subito dopo Weems fa ancora +9 ma Pesaro non ci sta, 7-0 di break per il -2, e nuovo ri-allungo di Bologna con una tripla di Belinelli, con Sampson e ancora col capitano che segna in acrobazia allo scadere per il 62-54. In apertura di ultimo quarto Hackett segna la tripla del +11 sul 65-54 ma è tutt'altro che finita. Infatti la fisicità di Jones e i canestri di Moretti e Sanford tengono in vita la Carpegna Prosciutto che si porta fino al -3 su 78-75 con due bombe di Moretti e Sanford dopo l'ennesimo +9 bolognese. Il finale è tirato, Lamb spreca in penetrazione, di là Jaiteh schiaccia sull'invito di Cordinier e poi ci pensa Pajola a sigillare il risultato dalla lunetta per l'82-76 finale.

Virtus Bologna : Pajola 2, Jaiteh 12, Shengelia 12, Weems 11, Cordinier 11, Tessitori 7, Mannion 1, Belinelli 14, Alibegovic 2, Hervey, Hackett 4, Sampson 6. All. Scariolo.

: Pajola 2, Jaiteh 12, Shengelia 12, Weems 11, Cordinier 11, Tessitori 7, Mannion 1, Belinelli 14, Alibegovic 2, Hervey, Hackett 4, Sampson 6. All. Scariolo. Pesaro: Mejeris 2, Moretti 12, Sanford 21, Delfino 3, Jones 12, Tambone 11, Lamb 6, Camara, Zanotti 8, Demetrio 1. All. Banchi.

* * *

Highlights gara 1: Virtus Bologna-Pesaro 82-76

Serie A Playoff: calendario e orari delle gare dei quarti di finale 08/05/2022 A 20:54