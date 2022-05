Virtus Segafredo Bologna - Carpegna Prosciutto Pesaro 70-51

A cura di Pietro Pisaneschi. La Virtus Bologna si aggiudica anche gara 2 della serie dei quarti playoff battendo la Carpegno Prosciutto Pesaro 70-51. Con Kevin Hervey in campo al posto di Toko Shengelia, Milos Teodosic tenuto a riposo in panchina, la Segafredo trova una prestazione corale che porta ogni giocatore sceso in campo a segnare almeno un punto. Pesaro rende la vita dura ai campioni d’Italia per quasi tre quarti prima di perdere Jones per 5 falli. Da lì, il buio inghiotte la squadra di Banchi che naufraga faticando a segnare 50 punti. . Lasi aggiudica anche gara 2 della serie dei quarti playoff battendo la. Conin campo al posto di out per infortunio , etenuto a riposo in panchina, latrova una prestazione corale che porta ogni giocatore sceso in campo a segnare almeno un punto. Pesaro rende la vita dura ai campioni d’Italia per quasi tre quarti prima di perdereper 5 falli. Da lì, il buio inghiotte la squadra diche naufraga faticando a segnare 50 punti.

Basket, Serie A: Nico Mannion chiude gara 2 con due bombe in fila

Virtus è da incubo: 0/8 da due nei primi sette minuti e mezzo di partita. Il primo vantaggio è pesarese con il sempiterno Carlos Delfino (7-10). Poco produttiva in attacco, la Segafredo si mette a lavorare in difesa impolverando gli ingranaggi offensivi pesaresi. Alibegovic piazza un parziale di 5-0 segnando il primo canestro da 2 bolognese e facendo entrare anche il pubblico di casa in partita. Sanford però insacca la tripla che significa nuovo +1 alla prima sirena (12-13). Dopo le ottime cose mostrate in gara 1 , a distanza di 48 ore Pesaro dimostra nuovamente di essere ai playoff né per caso né per ricoprire il ruolo di vittima sacrificale al cospetto della squadra numero uno del tabellone. L’avvio al tiro dellaè da incubo: 0/8 da due nei primi sette minuti e mezzo di partita. Il primo vantaggio è pesarese con il sempiterno(7-10). Poco produttiva in attacco, lasi mette a lavorare in difesa impolverando gli ingranaggi offensivi pesaresi.piazza un parziale di 5-0 segnando il primo canestro da 2 bolognese e facendo entrare anche il pubblico di casa in partita.però insacca la tripla che significa nuovo +1 alla prima sirena ().

Amar Alibegovic decolla verso il ferro e inchioda la bimane

La Virtus dimentica velocemente l’1/10 da 2 del primo quarto e inizia a trovare punti vicino a canestro ad inizio della seconda frazione. Pesaro resta in scia con Tambone e Zanotti ma continua ad essere imprecisa da dietro l’arco. Tessitori e Hervey confezionano il primo tentativo di allungo virtussino (24-18) costringendo Luca Banchi a spendere rapidamente i due time out a sua disposizione. Bologna sembra aver trovato la soluzione del rebus in attacco con Mannion che si iscrive alla partita (26-20). La Carpegna Prosciutto resta attaccata con i nervi e l’orgoglio continuando a non ricevere apporto dal tiro da tre (chiuderà con 5/24 all’ultima sirena) ma chiudendo comunque sotto di 6 all’intervallo lungo (31-25).

Tyrique Jones esplode per un'affondata devastante

Al rientro dagli spogliatoi, la Segafredo allunga subito sul +10 con Hervey e Jaiteh (35-25). Jones entra nei radar dell’aeroporto con una schiacciata che riavvicina Pesaro sul -6 (35-29) ma la Virtus sembra definitivamente entrata in partita. La squadra di Scariolo chiude la via in difesa e martella in attacco balzando sul +13 con il canestro di Jaiteh. Banchi corre ai ripari chiamando time out e il minuto sortisce l’effetto sperato: 6-2 di parziale pesarese e nuovo -8 (44-36). Pesaro ha per due volte il tiro per il -5 ma dilapida entrambi i possessi poi, inizia a piovere sul bagnato. Tyrique Jones, 8 punti e 9 rimbalzi fino a quel momento, commette il suo quarto fallo su Sampson e si becca il tecnico per proteste venendo estromesso dalla partita a 1’51” alla fine del terzo quarto. Senza il miglior giocatore per valutazione del campionato e con le percentuali da fuori non entusiasmanti per Pesaro si fa notte fonda. Dopo aver chiuso sotto di 9 il terzo quarto (47-38), la squadra di Banchi perde le tracce virtussine nell’ultima frazione. Le palle perse pesaresi diventano troppe e Bologna in attacco non perdona, nonostante una regia offensiva non sempre illuminata. Balzata sul +16 grazie ad un momento di trance agonistica di Sampson, la Virtus trova la fuga giusta a 6 minuti dalla fine. Mannion si prende il proscenio con due triple a fila che significano +20 Bologna, che diventa +24 in pieno garbage time. Il resto è pane per le statistiche e antipasto in vista di gara 3 a Pesaro giovedì sera.

Virtus Bologna : Pajola 4, Jaiteh 7, Weems 8, Cordinier 4, Tessitori 4, Mannion 8, Belinelli 7, Alibegovic 10, Hervey 6, Hackett 6, Sampson 6, Teodosic n.e. All. Scariolo.

: Pajola 4, Jaiteh 7, Weems 8, Cordinier 4, Tessitori 4, Mannion 8, Belinelli 7, Alibegovic 10, Hervey 6, Hackett 6, Sampson 6, Teodosic n.e. All. Scariolo. Pesaro: Mejeris 12, Moretti 7, Sanford 7, Delfino 2, Jones 8, Tambone 6, Lamb 0, Camara 1, Zanotti 3, Demetrio 5. All. Banchi.

Highlights Gara 2: Virtus Bologna-Pesaro 70-51

