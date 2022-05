Germani Brescia-Banco di Sardegna Sassari 85-91

Parità, 1-1, nella serie tra Brescia e Sassari dopo il successo del Banco di Sardegna in gara 2 per 91-85 in casa della Germani Brescia. Si va in Sardegna con la situazione in equilibrio in questa serie dei quarti di finale e con la squadra di Piero Bucchi con un filo di inerzia in più dopo il grande secondo tempo da 50-40: la Dinamo nella ripresa tocca anche il +14 dopo aver toccato il -11 nel primo quarto, e si impone con sei giocatori in doppia cifra. Spicca Bendzius, 16 punti, seguono Logan e Robinson con 15, Bilan con 14 e 11 rimbalzi, Diop con 11, e Burnell 13, compreso il canestro che ha chiuso il discorso. Per la Germani non bastano i 27 punti con 6 assist di Mitrou-Long, ultimo ad arrendersi, e i 19 di Petrucelli, mentre Della Valle si ferma a 10, tutti nel primo tempo, dopo i 30 di gara 1. Come detto la serie di sposta a Sassari: venerdì e domenica in programma gara 3 e gara 4.

Sassari vince gara-2: canestro decisivo di Burnell con l'instant replay

La gara 2 del PalaLeonessa vede una partenza lanciata della Germani che si porta sul 10-3 con due bombe di Petrucelli dagli angoli, Sassari resta in scia con le giocate di Diop e Bendzius che firmano il -4, ma la squadra di Alessandro Magro, quando può corre, diventa infermabile. Infatti la Leonessa tocca il +11 sul 24-13 grazie a Della Valle e a Cobbins, poi alla prima pausa è 24-15. Nel secondo periodo la Dinamo si affida a Burnell vicino a canestro e a Bendzius, ritorna fino a -2 sul 31-29, poi però Brescia scappa di nuovo fino a +10 sul 44-34 con due bombe di Mitrou-Long, finalmente protagonista. Lì inspiegabilmente la Leonessa si spegne, il Banco di Sardegna ne approfitta e va all'intervallo è 45-41 per una tripla di Robinson e due liberi di Bendzius (2 su 3, fallo ingenuo di Cobbins).

Naz Mitrou-Long regala un assist geniale a John Brown

La ripresa si apre con la bomba di Petrucelli per il 48-41 ma è un fuoco di paglia perchè Sassari ha qualcosa in più, Bendzius e Bilan firmano il -1, poi la Dinamo completa un parziale di 11-0 con tripla di Robinson e Kruslin, e arriva fino a +10, 67-57, con due liberi di Logan. La Germani è totalmente involuta, si fa prendere dal nervosismo, ed esce totalmente dal match. In avvio di ultimo quarto Sassari vola fino a +14 con due bombe di Logan e Gentile per il 75-61, e poi risponde agli attacchi della Germani. Finita? Per nulla, perchè ad un tratto si accende Mitrou-Long, segna due triple siderale e una penetrazione, 8-0 suo, e Brescia fino a -1 col canestro a rimbalzo di Brown (85-86). La Dinamo è brava a non perdere la lucidità, sull'errore di Bilan c'è il canestro con fallo di Burnell, gioco da tre punti per l'89-85, e partita in ghiaccio.

Brescia : Gabriel 12, Mitrou-Long 27, Petrucelli 19, Della Valle 10, Burns, Moore 4, Mobio ne, Eboua ne, Parrillo, Cobbins 3, Laquintana 2, Brown 8. All. Magro.

: Gabriel 12, Mitrou-Long 27, Petrucelli 19, Della Valle 10, Burns, Moore 4, Mobio ne, Eboua ne, Parrillo, Cobbins 3, Laquintana 2, Brown 8. All. Magro. Sassari: Bilan 14, Robinson 15, Kruslin 2, Burnell 13, Bendzius 16, Pitirra ne, Logan 15, Gandini ne, Devecchi, Treier, S. Gentile 5, Diop 11. All. Bucchi.

