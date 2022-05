Bertram Derthona Basket Tortona - Umana Reyer Venezia 70-58

Primo campionato di A, prima partecipazione ai playoff e prima storica vittoria in post season per la Bertram Yachts Tortona che supera nettamente 70-58 l'Umana Reyer Venezia in gara 2 e pareggia 1-1 la serie dei quarti di finale tra teste di serie 4 e 5. La squadra di Marco Ramondino, che aveva perso 77-66 il primo episodio, gioca una partita gagliarda, di pura voglia, riscatta la brutta prova di domenica, e tiene tutto aperto in vista dei due match al Taliercio di giovedì e sabato. Tortona vince ancora la battaglia a rimbalzo, 40-29, è guidata dai 20 punti con 4 triple di Sanders, e ha notevole impatto dalla panchina con Mascolo, 9 punti, Cannon, 6 con 8 rimbalzi, e Filloy, 7 punti, senza dimenticare i 9 anche per Wright e Daum ("solo" 6 per Macura). A Venezia non basta uno stratosferico Stefano Tonut da 30 punti in 32' con 12 su 14 al tiro, al suo career high ai playoff: troppo solo però il triestino, unico in doppia cifra, in una serata nera per la Reyer con 8 su 28 dall'arco, 6 su 11 ai liberi e soli 10 assist.

Tortona : Mortellaro ne, Wright 9, Cannon 6, Tavernelli, Filloy 7, Mascolo 9, Cattapan ne, Severini, Sanders 20, Daum 9, Cain 4, Macura 6. All. Ramondino.

: Mortellaro ne, Wright 9, Cannon 6, Tavernelli, Filloy 7, Mascolo 9, Cattapan ne, Severini, Sanders 20, Daum 9, Cain 4, Macura 6. All. Ramondino. Venezia: Stone 3, Bramos 4, Tonut 30, De Nicolao 3, Echodas, Morgan 1, Mazzola, Brooks 2, Theodore 2, Cerella 2, Vitali 3, Watt 8. All. De Raffaele.

