Archiviata la regular season con la 30esima ed ultima giornata, la Serie A entra nel vivo coi playoff, una maratona senza respiro che poterà alla consegna dello Scudetto 2021-22. Domenica 15 maggio si alza il sipario sulla post season con le gare 1 dei quarti di finale: la formula prevede quarti e semifinali con serie al meglio delle 5 partite mentre la finale si giocherà su 7 ravvicinate sfide con in palio il Tricolore.

La Virtus Segafredo Bologna, vincitrice della regular season grazie ai 52 punti accumulati con 26 vittorie in 30 partite giocate, se la vedrà nei quarti di finale con la Carpegna Prosciutto Pesaro, che centra i Playoff con una vittoria al cardiopalma in quest'ultima giornata sul parquet del PalaBarbuto contro la GeVi Napoli. Dalla stessa parte del tabellone ci sarà anche il quarto tra Bertram Yatchs Tortona, col Derthona capace di chiudere al 4° posto da neopromossa, e l'Umana Reyer Venezia, quinta complice il k.o. interno rimediato oggi contro Milano. L'AX Armani Exchange Milano, capace di chiudere la regular season al 2° posto, affronterà invece la Unahotels Reggio Emilia, mentre l'ultimo quarto si giocherà tra Germani Brescia, al 3° posto in stagione regolare grazie al record societario di vittorie in una edizione della Serie A, e Banco di Sardegna Sassari, che resta sesto nonostante i due successi consecutivi.

Il calendario dei playoff

(1ª) Virtus Segafredo Bologna - (8ª) Carpegna Prosciutto Pesaro

(2ª) AX Armani Exchange Milano - (7ª) Unahotels Reggio Emilia

(3ª) Germani Brescia - (6ª) Banco di Sardegna Sassari

(4ª) Bertram Yachts Tortona - (5ª) Umana Reyer Venezia

L'albo d'oro della Serie A (dal 2000)

2021 - Virtus Bologna

2020 non assegnato

2019 - Reyer Venezia

2018 - Olimpia Milano

2017 - Reyer Venezia

2016 - Olimpia Milano

2015 - Dinamo Sassari

2014 - Olimpia Milano

2013 - REVOCATO (Siena)

2012 - REVOCATO (Siena)

2011 - Mens Sana Siena

2010 - Mens Sana Siena

2009 - Mens Sana Siena

2008 - Mens Sana Siena

2007 - Mens Sana Siena

2006 - Benetton Treviso

2005 - Fortitudo Bologna

2004 - Mens Sana Siena

2003 - Benetton Treviso

2002 - Benetton Treviso

2001 - Virtus Bologna

2000 - Fortitudo Bologna

