Basket, Serie A: Poeta: "Andare all'estero? Scelta giusta per tutti, la rifarei 100 volte"

Peppe Poeta è l'ospite speciale della 12a puntata di "Basket Zone", l'appuntamento settimanale con il basket italiano in onda ogni mercoledì alle 23:15 su Dmax. Il capitano della Vanoli Cremona ci racconta la sua esperienza all'estero tra Vitoria e Manresa e, in vista delle Final Eight di Coppa Italia di febbraio a Pesaro, ricorda il trionfo del 2018 con Torino.

00:05:51, 2 ore fa