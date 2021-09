Gianmarco Pozzecco ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita cestistica, andando a cogliere quella che lui stesso definisce "un'occasione che non potevo perdere". Fare il vice di Ettore Messina all'appaga la mia sete di conoscenza, consolida la mia didattica, stimola la mia curiosità. Al termine di questo percorso sarò un allenatore migliore". Questo l'incipit dell'intervista rilasciata al collega Vincenzo Di Schiavi de La Gazzetta dello Sport. Una "chiacchierata" in cui la Mosca Atomica ha snocciolato diversi argomenti, andando a spiegare le motivazioni di quello che, a prima vista, potrebbe sembrare un passo indietro. 49 anni e la stessa, innata, voglia di stupire rispetto a quando calcava i parquet italiani ed europei lasciandoci tutti senza parole.ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita cestistica, andando a cogliere quella che lui stesso definisce "". Fare ilall' AX Armani Exchange Milano ". Questo l'incipit dell'intervista rilasciata al collega Vincenzo Di Schiavi de. Una "chiacchierata" in cui la Mosca Atomica ha snocciolato diversi argomenti, andando a spiegare ledi quello che, a prima vista, potrebbe sembrare un passo indietro.

Accettare l'incarico di vice, pur potendo essere head coach in tanti altri club, non è scelta da tutti. Sicuramente per chi la accetta e compie, ma anche per chi la propone: "Mettersi dietro un capo allenatore è una mossa che nessuno fa. Messina è Messina anche perché compie scelte di questo genere". La diversità tra i due è però evidente, anche nel modo di intendere la pallacanestro: "La diversità nasce dai nostri background. La mia visione è legata alla carriera da giocatore, la sua è quella di chi è nato allenatore. Ettore ha pensato che fosse utile avere una fonte alternativa. Lavorare al fianco suo e di un gruppo di assistenti paritetico mi permette di apprendere ciò che conosco meno, di arricchire il mio bagaglio analitico".

Pozzecco-allenatore è stato più volte criticato - quando non addirittura ostracizzato - per le reazioni di viscerale passione a qualche situazione da lui giudicata ingiusta: si pensi all'ormai celeberrima camicia strappata durante un derby Varese-Cantù, oppure alla conferenza stampa post gara-5 di Finale Scudetto 2019 tra la sua Sassari e Venezia. Pochi, invece, ne hanno sottolineato le doti da capo-allenatore: non solo carismatiche, ma anche tecniche. Il gioco interno su cui Sassari ha fondato i propri successi non sarà l'invenzione del secolo, ma in un basket sempre più orientato alla perimetralità è senz'altro un'innovazione, nata dalle idee di chi, per anni, ha fatto del playmaking la propria ragione di vita. Daniele Fantini ha raccontato benissimo il Poz a Milano è simbolo di Rivoluzione, come le pescivendole a cavalcioni dei cannoni sulla strada per Versailles nel 1789. La Milano del basket - sponda Olimpia - è realtà che necessita di figure simili: sanguigne, passionali, emozionali e divisorie. Un ambiente che, con Messina, condivide una triste spada di Damocle sulla testa: "Io odio perdere, ma non sono un vincente nato. Lui lo è. Significa che ha la necessità di vincere, tutta la sua carriera è stata condizionata da questo imperativo, ha sempre e solo allenato squadre molto forti che non potevano perdere". Ilè stato più volte criticato - quando non addirittura ostracizzato - per le reazioni di viscerale passione a qualche situazione da lui giudicata ingiusta: si pensi all'ormai celeberrimadurante un derby Varese-Cantù, oppure alla conferenza stampa post gara-5 di Finale Scudetto 2019 tra la sua Sassari e Venezia. Pochi, invece, ne hanno sottolineato le: non solo carismatiche, ma anche tecniche. Il gioco interno su cui Sassari ha fondato i propri successi non sarà l'invenzione del secolo, ma in un basket sempre più orientato alla perimetralità è senz'altro un'innovazione, nata dalle idee di chi, per anni, ha fatto del playmaking la propria ragione di vita. Daniele Fantini ha raccontato benissimo i quattro motivi di una scelta rivoluzionaria . Già, perché, come le pescivendole a cavalcioni dei cannoni sulla strada per Versailles nel 1789. La Milano del basket - sponda Olimpia - è realtà che necessita di figure simili: sanguigne, passionali, emozionali e divisorie. Un ambiente che, con Messina, condivide una triste spada di Damocle sulla testa: "".

La diversità con Messina porta inevitabilmente al confronto, anche acceso, ma "entrambi conosciamo le regole d'ingaggio e, soprattutto, parliamo la stessa lingua". Guai a paventare però l'ipotesi di una successione - anche se a noi intriga parecchio - nel ruolo di capo-allenatore: "Sono completamente coinvolto in quello che sto facendo. Non l'ho mai preso in considerazione nemmeno per un secondo. Mi sembra irrispettoso anche solo pensarlo". E allora non pensiamoci. Ragioniamo, piuttosto, sull'esordio europeo che attende l'Olimpia. Domani, al Forum, arriva la corazzata CSKA Mosca. Palla a due alle ore 20:30, per un primo atto di EuroLega che si prospetta infuocato.

