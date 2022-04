Basket

Basket, Serie A: Pozzecco si emoziona al bentornato della Dinamo Sassari

BASKET, SERIE A - "Bentornato a casa Gianmarco". L'accoglienza di Sassari per Pozzecco, ex coach della Dinamo e ora nello staff di Milano: il Poz non riesce a trattenere le lacrime.

00:00:41, un' ora fa