GeVi Napoli Basket - Virtus Segafredo Bologna 92-89

Segafredo Virtus Bologna che perde 92-89 al PalaBarbuto contro la Gevi Napoli nell'anticipo di mezzogiorno della 5a giornata di Serie A. Un pranzo indigesto all'ombra del Vesuvio per la banda di Sergio Scariolo che resta ferma a 8 punti in classifica lasciando Pino Sacripanti riscattano il ko di Brescia e salgono a 4 punti, bissando così il successo interno contro Treviso. La gara resta praticamente sempre nelle mani della Gevi che tocca anche il +12 nell'ultimo periodo: spicca la grande prova da 22 punti e 7 rimbalzi di McDuffie, Parks e Elegar ne aggiungono 15 e 14, mentre Josh Mayo finisce con 19 punti e 4 assist, lui che era all'ultima gara con Napoli prima di tornare in America per questioni famigliari e lasciare così la squadra dopo un anno e mezzo impreziositi dalla promozione in A. Per la Virtus, senza Mannion, Teodosic e Jaiteh, non bastano i 23 punti di Weems, ultimo ad arrendersi, i 14 di Hervey e i 12 di Cordinier, mentre "stecca" Belinelli, 6 punti con 0 su 5 da tre. In casa Segafredo pesano certamente il 7 su 19 dall'arco e soprattutto il 16 su 28 ai liberi (1 su 6 per Pajola)! Dopo 8 vittorie consecutive tra Supercoppa, campionato e Eurocup , arriva il primo stop per lache perdeal PalaBarbuto contro lanell'anticipo di mezzogiorno della 5a giornata di Serie A. Un pranzo indigesto all'ombra del Vesuvio per la banda diche resta ferma a 8 punti in classifica lasciando sola in vetta a 10 l'Olimpia Milano mentre i partenopei diriscattano il ko die salgono a 4 punti, bissando così il successo interno contro Treviso. La gara resta praticamente sempre nelle mani dellache tocca anche il +12 nell'ultimo periodo: spicca la grande prova da 22 punti e 7 rimbalzi dine aggiungono 15 e 14, mentrefinisce con 19 punti e 4 assist, lui che era all'ultima gara con Napoli prima di tornare in America per questioni famigliari e lasciare così la squadra dopo un anno e mezzo impreziositi dalla promozione in A. Per la, senza, non bastano i 23 punti di, ultimo ad arrendersi, i 14 die i 12 di, mentre "stecca", 6 punti con 0 su 5 da tre. In casapesano certamente il 7 su 19 dall'arco e soprattutto il(1 su 6 per)!

Markis McDuffie recupera e si scatena in contropiede

Al PalaBarbuto il clima è molto caldo per l'arrivo dei campioni d'Italia della Virtus Bologna e infatti l'inizio di partita non tradisce: Parks e Weems danno spettacolo fra triple e schiacciate, McDuffie e Mayo mettono le bombe del 20-15 Gevi, poi alla prima pausa è 23-20 per i padroni di casa, al netto di una tonante affondata di Amar Alibegovic che prenota un posto nella Top 5 settimanale. Nel secondo periodo è Cordinier a farsi notare per Bologna con i canestri del -1, ma Napoli tiene il naso avanti con Mayo e Elegar, poi sono McDuffie e Velicka a firmare il +9 sul 46-37. La squadra di Sacripanti risponde colpo su colpo e all'intervallo conduce con merito sul 48-37, +11.

Amar Alibegovic piazza una schiacciata impressionante

In avvio di secondo tempo la Virtus fa il forcing e si riavvicina fino al -1 (53-52) con Hervey e Weems, ma la Gevi non ci sta e risponde da grande squadra: le triple di Mayo e Marini, soprattutto le giocate di atletismo di McDuffie, comprese stoppata a Weems e schiacciatona in contropiede, valgono il +10 sul 64-54, che al 30' diventa 68-58. Per la formazione di Scariolo la gara è un rebus, gli errori ai liberi e un Belinelli opaco non aiutano, e infatti Napoli arriva fino al +12, 80-68, grazie a 6 punti di Mayo e a una schiacciata di Elegar a 5' dalla fine. Sembra chiusa ma in realtà la Virtus ha un ultimo sussulto, complice il "braccino" della Gevi: Hervey e Sampson producono 8 punti, poi si mette al lavoro Weems che insacca tre bombe e riapre tutto sull'88-87 a 15" dal termine. A quel punto decisivi diventano i liberi: Mayo e Elegar non tremano, Cordinier neppure, ma è sempre +3 Napoli, la Virtus ha un'ultima chance ma il tiro di Hervey non vede nemmeno il ferro e così può esplodere tutta la gioia del PalaBarbuto.

McDuffie decolla e cancella il tiro di Weems

Nel prossimo turno, il sesto di Serie A, le due squadre saranno impegnate sabato 30 ottobre in trasferta: la Gevi Napoli giocherà a Trieste alle ore 20.30 mentre la Virtus Bologna sarà di scena a Casale Monferrato cotnro Tortona alle 20. Prima però la Segafredo avrà il secondo impegno in Eurocup, il primo in casa, mercoledì sera alle 20.30 contro i tedeschi del ratiopharm Ulm.

Napoli : McDuffie 22, Parks 15, Mayo 19, Elegar 15, Rich 6, Zerini, Matera ne, Velicka 11, Marini 5, Uglietti, Lombardi, Grassi ne. All. Sacripanti.

: McDuffie 22, Parks 15, Mayo 19, Elegar 15, Rich 6, Zerini, Matera ne, Velicka 11, Marini 5, Uglietti, Lombardi, Grassi ne. All. Sacripanti. Virtus Bologna: Belinelli 6, Hervey 14, Sampson 11, Weems 23, Cordinier 12, Tessitori 10, Pajola 5, Alibegovic 3, Ruzzier 3, Alexander 2, Ceron ne, Barbieri ne. All. Scariolo.

Highlights: Napoli-Virtus Bologna 92-89

