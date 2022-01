GeVi Napoli – Fortitudo Kigili Bologna 86-89

Di Daniele Fantini. La Fortitudo rompe il tabù. Dopo sette sconfitte consecutive lontano dal PalaDozza, arriva il primo successo esterno della stagione, fondamentale per tornare a respirare in classifica staccando la coppia Varese-Cremona sul fondo. Spinta dal miglior Jabril Durham visto finora in biancoblù, in pura versione realizzatore (24 punti, seasoh-high, e 6 assist), Bologna sfodera una delle prestazioni offensive più brillanti dell'anno. La grande serata del suo playmaker, unita all'esplosione di Pietro Aradori nella ripresa (20 punti, 18 dopo l'intervallo lungo), e all'apporto solidissimo degli azzurri dalla panchina (16 per Leonardo Totè e 12 per Gabriele Procida), innesca una sgasata incontenibile a cavallo dei due quarti centrali, buona per il +19 (42-61) al 25'.

una difesa press-allungata tentacolare. E, lentamente, ricuce fino al -3 con possesso in mano per forzare l'overtime. Ma la scelta di Jeremy Pargo, alzarsi senza ritmo da nove metri dal palleggio a 13" dalla sirena, non è premiante. Napoli, al terzo ko consecutivo, scivola a 7-7 e spreca il primo match-point per la qualificazione alle Final Eight di Supercoppa: sarà decisivo, dunque, lo scontro diretto con Brindisi in programma nel recupero di mercoledì 19 gennaio (ore 20.00, LIVE-Streaming su Ma, quando sembra finita, la Gevi rimette le mani sulla partita sguinzagliando. E, lentamente, ricuce fino alcon possesso in mano per forzare l'overtime. Ma la scelta di Jeremy Pargo, alzarsi senza ritmo da nove metri dal palleggio a 13" dalla sirena, non è premiante. Napoli, al terzo ko consecutivo, scivola ae spreca il primo match-point per la qualificazione alle Final Eight di Supercoppa: sarà decisivo, dunque, lo scontro diretto conin programma nel recupero di mercoledì 19 gennaio (ore 20.00, LIVE-Streaming su Discovery+ ).

la prestazione storica di Jordan Parks: 40 punti (nuovo record stagionale per singola prova offensiva dell'intera Serie A) con 15 rimbalzi, 3 assist, 3 recuperi e 6 falli subiti per un gigantesco 50 di valutazione finale. A una sola settimana di distanza, l'inevitabile ruggine per i problemi di covid e la lunga inattività, e che soffre le rotazioni corte per le assenze di Andrea Zerini e, soprattutto, Arnas Velicka in cabina di regia. Evapora, così,(nuovo record stagionale per singola prova offensiva dell'intera Serie A)per un gigantesco. A una sola settimana di distanza, è sgretolato anche il record piazzato da Andrea Pecchia (48 nel successo di Cremona su Sassari). L'ex-trevigiano è anima e corpo di una GeVi che mostra, e che soffre le rotazioni corte per lee, soprattutto,in cabina di regia.

Parks troneggia in ogni zona del campo mettendo pezze a un attacco di squadra spesso titubante: Jason Rich, fermo da oltre un mese, si ferma a una sola vampata a inizio ripresa (8 punti, 3/10 al tiro), Jeremy Pargo (8) viene limitato a sole due triple consecutive per riaccendere il finale in volata, Reggie Lynch (12, season-high) perde smalto dopo l'ottimo primo tempo, e Markis McDuffie (4) non trova le sue solite giocate sbisciolanti nelle maglie difensive avversarie. Il contributo più solido arriva dalla panchina, dove Lorenzo Uglietti (4) e Pierpaolo Marini (7) forniscono quantità difensiva per svoltare l'inerzia dopo 25 minuti di bassa intensità.

Napoli : Pargo 8, Rich 12, Parks 40, Lombardi 3, Lynch 12; McDuffie 4, Marini 7, Uglietti 4. N.e.: Cannavina, Sinagra, Coralic, Grassi. All.: Sacripanti.

: Pargo 8, Rich 12, Parks 40, Lombardi 3, Lynch 12; McDuffie 4, Marini 7, Uglietti 4. N.e.: Cannavina, Sinagra, Coralic, Grassi. All.: Sacripanti. Fortitudo: Durham 24, Aradori 20, Frazier 10, Benzing 3, Groselle; Gudmundsson 2, Procida 12, Charalampopoulos 2, Totè 16. N.e.: Borra, Mingotti, Manna. All.: Martino.

