Basket, Serie A: Procida ruba e si invola per la gran schiacciata

BASKET, SERIE A - Giocata di puro atletismo di Gabriele Procida che ruba palla a metà campo e poi si scatena in campo aperto per la grande affondata a una mano sulla testa di Jerian Grant. Giocata da Top 10 per il talento della Fortitudo.

00:00:32, 23/10/2021 A 16:28