Basket, Serie A: Procida sopra il ferro per l'inchiodata in tap-in

BASKET, SERIE A - Gabriele Procida si candida per un posto nella Top 5 di Basket Zone con una clamorosa schiacciata in tap-in. Testa ben oltre il livello il ferro per gioiello della Fortitudo Bologna.

00:00:50, un' ora fa