Basket, Serie A: Recalcati: "Il capitano? Meneghin era famoso per fare scherzi..."

Charlie Recalcati è ospite illustre dell'undicesima puntata di Basket Zone, il magazine dedicato alla LBA Serie A in onda ogni mercoledì alle 23:15 su DMAX. L'ex coach della Nazionale azzurra ci parla della figura del capitano ricordando gli anni trascorsi a Varese, quando era proprio Andrea Meneghin, famoso per i suoi scherzi in spogliatoio, a ricoprire quel ruolo.

00:08:51, 14 minuti fa