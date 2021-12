14 il conto complessivo delle partite da recuperare. La LegaBasket si ritrova a dover ridisegnare un calendario molto fitto, ma le prime indicazioni suggerite dal presidente, Umberto Gandini, corrono verso un'accelerazione: si proverà a tornare in campo il prima possibile, inserendo turni infrasettimanali tra mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio e mercoledì 12 gennaio. Dopo le 6 gare cancellate nel turno del 26 dicembre , il rinvio in blocco della giornata del 2 gennaio ha portato ail conto complessivo delle partite da recuperare. La LegaBasket si ritrova a dover ridisegnare un calendario molto fitto, ma le prime indicazioni suggerite dal presidente, Umberto Gandini, corrono verso un'accelerazione: si proverà a tornare in campo il prima possibile, inserendo

"Stiamo già cercando di incastrare varie soluzioni per organizzare i recuperi - ha dichiarato Gandini parlando alla Gazzetta dello Sport -. Molte gare rinviate il 26 dicembre potrebbero trovare collocazione tra il 5 e il 6 gennaio. Quelle previste il 2 gennaio potrebbero giocarsi il 12. Nelle prossime ore cercheremo di stilare le nuove date".

Ad

L'Eurocup, che vede impegnate Virtus Bologna, Reyer Venezia e Trento, riprenderà tra martedì 11 e mercoledì 12, mentre la FIBA Champions League ha fissato le date del play-in di Treviso mercoledì 5 e martedì 11 (ma la Nutribullet, avendo disputato il match contro Brescia del 27 dicembre, ha una sola gara da recuperare). Più complessa la situazione relativa a Milano. L'Olimpia Le problematiche riguardano gli incroci con le coppe internazionali., che vede impegnate Virtus, riprenderà tra martedì 11 e mercoledì 12, mentre laha fissato le date del play-in dimercoledì 5 e martedì 11 (ma la Nutribullet, avendo disputato il match contro Brescia del 27 dicembre, ha una sola gara da recuperare). Più complessa la situazione relativa a. L'Olimpia ha rimandato anche due partite di Eurolega per il grosso focolaio scoppiato poco prima di Natale e dovrà essere in campo venerdì 7, martedì 11 e giovedì 13 gennaio.

Serie A Coronavirus: rinviate tutte le partite del 14° turno del 2 gennaio 21 ORE FA

Quarantene accorciate per i vaccinati asintomatici sul modello NBA?

Gandini si è anche espresso sulla necessità di apportare modifiche al protocollo covid, considerata la minor pericolosità del virus nei confronti degli atleti vaccinati. Accorciare la quarantena è una possibilità molto concreta, seguendo la falsariga di quanto sta già accadendo in NBA.

"Il protocollo cui si fa riferimento è del luglio 2020, quando le criticità erano ben diverse. Oggi, in un Paese con l'85% di vaccinati, la situazione è ben differente. In NBA, i giorni di quarantena per i vaccinati asintomatici sono scesi da 10 a 6. In NFL si prende addirittura in considerazione la carica virale degli atleti. Non dico che bisogna copiare l'America, ma neppure che si possa restare con le stesse misure di un anno e mezzo fa".

Bruno Cerella: "Con Slums Dunk lo sport diventa uno strumento per il sociale"

Serie A Coronavirus: rinviate tutte le partite del 14° turno del 2 gennaio 21 ORE FA